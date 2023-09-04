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【網絡熱話】素食港女買快餐店外賣　食到一半驚覺素肉變真豬扒

食用安全 12:20 2023/09/04

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

不少餐廳都有提供素食選擇，但一不留神隨時混淆！日前就有一名茹素的女子，到元朗一家連鎖快餐店購買焗素豬扒飯餐，誰知吃到一半居然發現骨頭，驚揭餐廳出錯餐，「素豬扒飯餐」變「真豬扒飯餐」。她表示，自己事後已透過電郵向餐聽反映問題，並指：

自己唔嬲一回事，但為咗其他素食者，必須要反映返事實。

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有女網民在Facebook群組「素食青年」發文並附上照片，指自己當時因為身體不適，打算隨便買點食物充飢，最終選擇了一家連鎖快餐店的招牌焗素豬扒飯餐。然而就在她吃了一大半後，突然「咬到粒硬硬地嘅嘢」，吐出才發現「原來係骨嚟」。

事主指，自己已多年沒有吃肉，因此未能即時分辨吃進口中的居然是「真豬肉」。她亦一度懷疑是否自己落錯單，但翻查收據，發現確實叫了素食，實為餐聽出錯。她在回覆留言時指出，餐聽有同時售賣真肉及假肉，所以「員工忙中有錯唔出奇」，但就希望透過自己的經歷，提醒其他素食網民「食之前真係要自己睇清楚先」。她指自己事後已透過電郵向快餐店反映問題，但就未有透露對方如何回覆。

帖文引來不少網民留言，意外引出不少類似的「中伏」經歷，「我之前都試過。又係食到一半先知」、「我都試過發現佢畀錯我」。另外亦有人提供分辨該餐廳「素豬扒餐」與「真豬扒餐」的方法：「素豬有翠玉瓜真豬無」、「素豬個蓋係透明的」、「素豬焗飯，個飯係紅米飯底。如果大家去食的話，呢個識別會比較容易區分」。

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責任編輯：羅嘉欣

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