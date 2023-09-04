【Netflix】《ONE PIECE》香港收視稱冠　女網民最愛三刀流卓洛同《風雲》雄霸有關

▲ 「雄霸」千葉真一前年因新冠離世，大子新田真劍佑亦繼承衣缽，今年亦終憑《One Piece》索隆一角秒殺全球動漫迷。（圖片:《One Piece》動畫版/真人版、《風雲雄霸天下》）

多得颱風蘇拉，給大家一個「長期間」安在家中睇電視，咁啱Netflix推出改篇《One Piece》（日本國寶級動漫畫）真人版電視影集，這次先試水溫推出8集，憑動漫畫早已儲落唔少粉絲，大家在，想不到還原度勁高，不少網民睇完都激讚，爛蕃茄影評家級有82%咁高分。唔怪得全球有59個地區收視第1（更登上香港熱門節目第１位），咪話唔勁！

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而當中深受歡迎，非三刀流卓洛莫屬，作為草帽路飛第１位歸隊成員，由美籍日裔男星新田真劍佑飾演，他的亮點就是出身自演藝世家，其父千葉真一飾演過《風雲：雄霸天下》雄霸及《古惑仔6勝者為王》，可惜2021年因確診新冠而病逝，新田亦因隔離而趕不及父親尾七。

唯一日裔男星

而新田可以話係電影真人版的常客，曾演出《東京喰種S》、《浪客劍心 最終章》》等，《聖鬥士星矢》真人版電影亦是由他擔綱演出，可惜反應麻麻。終於憑呢齣《One Piece》吐氣揚眉，是5位主角中唯一的亞裔演員，並以肌爆身形演活羅洛亞卓洛，成功俘虜不少女動漫畫粉絲。不過各位「準老婆」，新田今年年初跟圈外女友結婚，巧合之處是他跟弟弟同日（1月22日）對外宣布結婚。

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記者：黃鑑江