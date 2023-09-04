【騙案】8月錄逾810宗網上投資騙案　WhatsApp成高危中伏位

▲ 8月錄逾810宗網上投資騙案，WhatsApp成高危中伏位。（警方防騙專頁「守網者」圖片）

網上投資騙案再創新高，警方今年8月共接獲超過810宗相關報案，當中有六成案件源於受害人收到WhatsApp釣魚訊息。

警方防騙專頁「守網者」指出，騙徒會先向受害人噓寒問暖，博取信任後便邀請對方參與不存在的A股、貴金屬、虛擬資產等投資計劃；也有部分受害人無故被加入到炒股WhatsApp群組，收取「炒股貼士」，結果被游說安裝假投資手機程式並逐步墮入騙局。

警方提醒市民，提防自來訊息和突如其來的陌生網友。如收到怪異或可疑的陌生訊息，可跟身邊朋友分享和研究一下，順道互相提醒；也可善用社交平台或即時通訊軟件的舉報功能，以阻止騙徒繼續四出招搖撞騙。

並呼籲市民投資前，在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入投資App 名稱、網址、電話、收款賬號等，即時評估風險。

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責任編輯：陳麗娜