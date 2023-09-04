【TVB上位小生】何廣沛歷年緋聞對象　 兩位港姐冠軍勁有料

TVB上位小生何廣沛被爆有新歡，事後他承認戀情，並指與對方穩定發展中，又表示因對方是圈外人，望大家給予空間。雖然何廣沛入行以來緋聞不算多，不過幾位對象全都是美女，其中兩位更是港姐冠軍。

最新影片推介：彭慧中專訪

【TVB上位小生】何廣沛被爆有新戀情 承認拍拖與女方穩定發展中

周梓盈

參加TVB第26期藝員訓練班入行的周梓盈，直至2018年憑《愛‧回家之開心速遞》「垃圾清」一角而為人認識，憑着純品和甜美形象深得觀眾歡心。

她於2012年在無綫電視藝員訓練班裏認識何廣沛，有指二人拍拖至2017年，終分手收場，有傳他們分手原因是男方爆紅，以免感情會影響星途而向女方提出。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

朱晨麗

何廣沛與朱晨麗2017年拍《超時空男臣》傳出緋聞，情人節當天，何廣沛於IG分享二人合照當大更「示愛」說：「葵花再靚都唔及你靚」，而朱晨麗即回覆：「sweet」。

朱晨麗憑《超時空男臣》奪得「最佳女配角」獎時，負責頒獎的何廣沛說：「唔會唔係佢拎，再唔係我將我個獎送畀你」，之後更送上擁抱，令朱晨麗冧爆。

2018年，何廣沛奪得「飛躍進步男藝員」獎時，台下的朱晨麗主動上前送上擁抱。

二人於2019年又再合作拍攝劇集《大醬園》演夫妻，在5月20日的情侶日子再放閃。劇中，朱晨麗被打，她即向何廣沛道「打者愛也」，而何廣沛亦回應「等我打多幾下先」傳情。

可惜，今年3月何廣沛已在IG單方面unfollow朱晨麗超過2個月，二人疑似不歡而散，6年的緋聞正式劃上句號。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

陳曉華

在2021年有傳陳曉華與何廣沛因拍《異搜店》疑戲假情真，當時何廣沛在外景場地陪她去找廁所，更有指兩人過了很久仍未返回拍攝現場。

他又親自指導對方演戲技巧，對其細心照顧，兩人感情相當好。

而且，有指女方非常進取，主動出擊，有傳陳曉華頻頻主動約何廣沛食飯，惟廣沛緋聞女友朱晨麗在內地開工，廣沛趁朱朱出埠，亦大方應約，即使朱朱已返港，陳曉華仍當朱朱冇到，繼續約男方撐枱腳。

不過，二人堅稱是好朋友，亦不會因為緋聞而有所避忌。



▼ 點擊圖片放大 +8 +7

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R