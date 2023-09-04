【迎新非禮】涉於迎新營非禮女生　20歲男生准保釋11月中再訊

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20歲男生疑於一大學迎新營內非禮女生，被控2項非禮罪，今（4日）被押解至粉嶺裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至11月13日再訊，以待警方作進一步調查，包括調查有否其他受害人等，被告准以現金5,000元保釋候訊，其間不得接觸控方證人。

被告鄧皓然（20歲），報稱學生，被控2項非禮罪。控罪指，被告於2023年8月20日，於元朗一渡假村活動室猥褻侵犯女子X；被告另於同月21日於同地宿舍客廳猥褻侵犯X。

被告暫時毋須答辯，控方申請押後案件，以待進一步調查，包括調查案中有否其他受害人、翻閱涉案營地閉路電視片段，以及檢驗被告身上搜出的手機。

辯方不反對押後，另替被告申請保釋，控方不反對保釋。裁判官將案件押後至11月13日再訊，被告准以現金5,000元保釋，其間不得直接或間接接觸控方證人，其間不得離開香港，以及每周須到警署報到兩次。

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記者：梁錦麟