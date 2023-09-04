【男神女神】王丹妮遠澳洲苦練高爾夫球　直言盼與玄彬合作拍電影

▲ 王丹妮不忘與玄彬合照。

日前名模王丹妮（Louise）出發到瑞士，代表香港出席品牌活動，同行還有韓國男神玄彬、沈月、水原希子等人，一同見證高爾夫球界的盛事。

由於今次活動需要打高爾夫球，Louise為了在球場上呈現最佳狀態，所以出發前都在澳洲密鑼緊鼓地練習高爾夫球。Louise的家人亦是高爾夫球愛好者，特意陪她一起練習，相當有愛。

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王丹妮盼與玄彬合作

對於同場還有男神玄彬，Louise表現興奮，她指自己一直非常欣賞玄彬，早前更入戲院支持他主演的電影《24小時救參行動》，並且非常喜歡他主演的韓劇《愛的迫降》。

Louise說：「早幾年前已非常欣賞玄彬這位外形俊朗的實力派韓國演員，非常喜歡他在《愛的迫降》中的演出，同時令我非常嚮往到瑞士旅遊。今次能在劇中取景地瑞士附近與他聊天、拍照感覺超夢幻，他真誠有禮的樣子令人心跳加速，腦海馬上萌生出『希望有日能以演員身份正式合作』的想法，有這樣簡單的幻想已經很開心。」

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王丹妮與水原希子話題不斷

Louise續指在活動中都有跟水原希子和她的妹妹水原佑果一起打哥爾夫球聊天，恰巧大家都是打高爾夫球的初哥，所以在練習初期都有互相支持、鼓勵。加上大家都很喜歡日本時裝文化，她們之前亦有經常來香港，所以全晚有聊不完的話題。

雖然逗留在瑞士只有短短數天，但Louise已留下了深刻印象，並表示：「總結今次瑞士行程，覺得幾天實在不夠，已經開始想念這裡新鮮的空氣、蔬果，還有美味的芝士。希望將來有機會再次踏足瑞士來個深度旅遊，好好感受這片土地。」

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