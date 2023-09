【電眼影帝】梁朝偉奪金獅獎親吻太太放閃　劉嘉玲扶持逾30年：助他打開心窗

▲ 劉嘉玲跟梁朝偉相扶持35年。

影帝梁朝偉在第80屆威尼斯影展獲頒終身成就金獅獎,偉仔首位獲得此殊榮的華人演員,梁朝偉台上分享得獎感言時,感性落淚的他感激太太劉嘉玲:「感謝她一直以來的愛與支持」。

及至昨日(9月3日)劉嘉玲於社交平台分享捧著老公的獎座、梁朝偉則捉著她甜蜜親吻的合照。當中嘉玲姐更留言:「Congratulations!You truly are the best!」大讚老公是最棒。

其後,嘉玲更分享一張偉仔戴著墨鏡跟金獅獎的合照,當中嘉玲留言︰「老虎帶獅子回家!」,只因現年61歲的偉仔生肖屬虎!

梁朝偉威尼斯影展獲頒終身成就金獅獎 喜極而泣:獻給香港電影

▲ 梁偉仔親吻太太劉嘉玲! (取自instagram)

任偉仔經理人

劉嘉玲跟梁朝偉由相戀至結婚,一起走過了35年光影,多年來劉嘉玲沒想過如何馴服這隻「老虎仔」,反而給予偉仔極大的尊重及支持。

除卻是梁朝偉太太外,嘉玲更擔任偉仔的經理人,並非想掌控老公的一切!

她曾於內地某訪談裡笑稱是逼不得才幫「梁先生」接job,只因偉仔離開澤東之後,暫未找到適合的人選,嘉玲笑說:「因此在這個尷尬的時期,我只能頂硬上,所以我不太想跟他在一起工作,因為在一起工作會有爭執,他應該很感恩,因為我很努力地在學習,幫他和保護他。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

夫婦性格互補:幫他打開心窗

劉嘉玲所說的保護,只因偉仔性格內斂加上患社恐,因而她想好好保護老公,無論簽約、工作以及日常大小文書處理也由嘉玲負責。

她說:「因為他不善於去跟人家打交道、溝通,他有他很自閉的一面,所以我想我可以幫他打開這扇窗吧。」

雖然擔任經理人一職,不過劉嘉玲90%時間也遷就偉仔,他說:「接戲的標準或者演什麼樣的角色,我基本上不會去干擾,只要他喜歡,我就去談下面的工作。」

不過遇到某些工作上的決策時,嘉玲確幫了偉仔很大忙 ,梁朝偉曾提及太太對其影響,原來當初偉仔曾想推掉《尚氣與十環幫傳奇》片約,只因他不接演「父親」角色,怕勾起童年陰影,但是在太太劉嘉玲的説服,最後促成今次的合作。

▲ 劉嘉玲真的是一位賢內助!(取自instagram)

【電眼影帝】梁朝偉基層出身單親家庭成長 陪周星馳考訓練班無心插柳入行

負責家裡瑣碎事務

工作上扶持著偉仔,鏡頭後的劉嘉玲也是一位賢內助,劉嘉玲曾於節目大爆偉仔不愛管家事,如某次屋企裝修,偉仔帶著行李「出走」,待裝修完才回家,嘉玲就負責善後。

另外嘉玲認為女人要給予自己安全感,更要擁有事業,因而婚後的嘉玲接演不少電影,當中包括甚具挑戰性的角色,至於說到婚姻相處之道,劉嘉玲曾說:「最完美的控制就是不控制。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7