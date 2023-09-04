【電眼影帝】梁朝偉奪金獅獎親吻太太放閃　劉嘉玲扶持逾30年：助他打開心窗

▲ 劉嘉玲跟梁朝偉相扶持35年。

影帝梁朝偉在第80屆威尼斯影展獲頒終身成就金獅獎，偉仔首位獲得此殊榮的華人演員，梁朝偉台上分享得獎感言時，感性落淚的他感激太太劉嘉玲：「感謝她一直以來的愛與支持」。

及至昨日（9月3日）劉嘉玲於社交平台分享捧著老公的獎座、梁朝偉則捉著她甜蜜親吻的合照。當中嘉玲姐更留言：「Congratulations！You truly are the best！」大讚老公是最棒。

其後，嘉玲更分享一張偉仔戴著墨鏡跟金獅獎的合照，當中嘉玲留言︰「老虎帶獅子回家！」，只因現年61歲的偉仔生肖屬虎！

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▲ 梁偉仔親吻太太劉嘉玲！ （取自instagram）

任偉仔經理人

劉嘉玲跟梁朝偉由相戀至結婚，一起走過了35年光影，多年來劉嘉玲沒想過如何馴服這隻「老虎仔」，反而給予偉仔極大的尊重及支持。

除卻是梁朝偉太太外，嘉玲更擔任偉仔的經理人，並非想掌控老公的一切！

她曾於內地某訪談裡笑稱是逼不得才幫「梁先生」接job，只因偉仔離開澤東之後，暫未找到適合的人選，嘉玲笑說：「因此在這個尷尬的時期，我只能頂硬上，所以我不太想跟他在一起工作，因為在一起工作會有爭執，他應該很感恩，因為我很努力地在學習，幫他和保護他。」

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夫婦性格互補：幫他打開心窗

劉嘉玲所說的保護，只因偉仔性格內斂加上患社恐，因而她想好好保護老公，無論簽約、工作以及日常大小文書處理也由嘉玲負責。

她說：「因為他不善於去跟人家打交道、溝通，他有他很自閉的一面，所以我想我可以幫他打開這扇窗吧。」

雖然擔任經理人一職，不過劉嘉玲90％時間也遷就偉仔，他說：「接戲的標準或者演什麼樣的角色，我基本上不會去干擾，只要他喜歡，我就去談下面的工作。」

不過遇到某些工作上的決策時，嘉玲確幫了偉仔很大忙 ，梁朝偉曾提及太太對其影響，原來當初偉仔曾想推掉《尚氣與十環幫傳奇》片約，只因他不接演「父親」角色，怕勾起童年陰影，但是在太太劉嘉玲的説服，最後促成今次的合作。

▲ 劉嘉玲真的是一位賢內助！（取自instagram）

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負責家裡瑣碎事務

工作上扶持著偉仔，鏡頭後的劉嘉玲也是一位賢內助，劉嘉玲曾於節目大爆偉仔不愛管家事，如某次屋企裝修，偉仔帶著行李「出走」，待裝修完才回家，嘉玲就負責善後。

另外嘉玲認為女人要給予自己安全感，更要擁有事業，因而婚後的嘉玲接演不少電影，當中包括甚具挑戰性的角色，至於說到婚姻相處之道，劉嘉玲曾說：「最完美的控制就是不控制。」

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