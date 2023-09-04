【聲夢傳奇】蔡愷穎推新歌被指是「一曲歌手」　Lolita裝備自己盼一直追夢

▲ 因參加TVB節目《聲夢傳奇》而令人認識的蔡愷穎（Lolita）最近推出新歌《好感的定義》。

近年樂壇有不少選秀節目，讓年輕一代勇於追夢，不少新血加入次餘，亦為樂迷帶來更多新鮮感和選擇。

年僅20歲的蔡愷穎（Lolita）亦是其中一位追夢者，現為樂壇新丁的她跟TOPick分享其心路歷程，無懼面對網上評論的她努力裝備自己，希望能於樂壇上穩佔一席位。

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參加《聲夢傳奇》入行

TVB節目《聲夢傳奇》吸引不少年輕人報名參賽，因參賽而令人認識的Lolita坦言早已想出道，「由比賽開始便更加確定這件事可以做。從初中開始便想，然後慢慢裝備自己，學唱歌、彈琴、跳舞，初中時都有玩很多不同的比賽。」

家人未有因需要應付DSE而阻止Lolita入行，反而很支持她。「特別是爸爸，他覺得讀書並非一朝一夕，不是中六那兩個月突然努力了便獲得好成績。」Lolita說。

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曾考慮放棄追夢

Lolita於參賽初期被評審淘汰，「不開心就一定會有，之後還想過放棄。去年有感機會不多，並考慮其他出路。後來發現我身邊的人沒有放棄我，仍覺得我只要肯努力還是會有機會。」

初入行時的她內心有不少擔心，「怕自己很容易出錯，做事很驚青，會收藏自己的感受。比賽過了一段時間後，大家不會再Care你是甚麼名次，好好建立自己的自信，做好自己的功課。」

目前正於大學三年級主修音樂的Lolita暫未有經濟壓力，「父母不會預我這數年有收入，不需要因經濟壓力而擔心。3年後將會大學畢業，因此我訂下3年限期給自己，如果真的沒有任何起色，到時再找其他出路。」

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新歌談好感

Lolita最近推出新歌《好感的定義》，她形容新歌帶點少女情懷，並指有點像以前Twins的校園情歌。

新歌改篇自Lolita的真人真事，「中三、中四左右，喜歡了班上一個男生，很留意他但不會告知別人。將他放在心中默默觀察，且留意他最近有沒有喜歡其他女生，以及留意他的一切。」

問到Lolita對哪種男生較易產生好感？她說：「我不容易對一個人有好感，不想接收時會拔去天線。我喜歡高、大膽的男生。」她續說：「未必會跟他表達。回家後不其然地想起他，有時會想避開他的眼神，對他跟對其他人不同。」

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不想成為一曲歌手

推出新歌後，Lolita很著緊大家的反應，「每天都會看View數，第一階段的目標是100K。每天都會F5一下，以及觀看所有留言。」

談到網上評論，Lolita說：「有人說我的View數很低，注定是『一曲歌手』，這很難聽。」她感慨道：「好像努力了很久的事，被一句話否定了。」

至今入行兩年，Lolita漸漸看化負評，「會知道有聲音比沒聲音好。這個世界一定會有人喜歡你，有人不喜歡你，所以做自己吧，所有評論都會看。」

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未來目標

為了繼續於演藝路上發展，Lolita不斷追求進步，「管好自己的身型，努力減肥，想減10磅及去練跑。學業上有打算繼續讀上去，想考獲教育文憑。」

工作方面，她會繼續努力：「多宣傳自己的新歌，更積極裝備自己及多表達自己的想法，把握更多工作機會。希望一年有一首歌，更多人認識我，以及這行業能為我帶來穩定的收入。」

Lolita渴望能在演藝界中找到屬於自己的位置，那便不用轉行。

記者：梁樂欣

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