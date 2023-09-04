【殺校潮】聖嘉祿學校本年增13插班生　家長稱學校口碑好一定收夠小一生

▲ 本港學齡人口持續下跌，位於堅尼地城的聖嘉祿學校因收生不足，本學年不獲准開辦小一。（陳靜儀攝）

本港學齡人口持續下跌，位於堅尼地城的聖嘉祿學校因收生不足，本學年不獲准開辦小一。復常後首個新學年於今日（4日）開學，校長李永佳表示，在移民潮及出生率下降的情況下，每間學校都同樣面對收生問題，並指校方已採取不同策略加強社區人士對學校的認識，包括到幼稚園宣傳、在校門外擺放易拉架，亦將舉行開放日。另外，有家長認為學校口碑好，以致新學年全校共有13名插班生，並稱對學校成功於2024/2025學年開辦小一有信心。

根據最新一份《小學概覽》統計，新學年全港共縮減88班小一。李永佳認為，在移民潮及出生率下降的情況下，每間學校都同樣面對收生問題，競爭激烈，但相信家長會為小朋友選擇合適的學校，並強調對學校來年收生達標有信心。他又表示，校方在今年5月起已採取不同策略宣傳，加強社區對學校的認識，包括聯同家長及教職員到幼稚園宣傳、在校門外擺放易拉架告知家長已獲教育局批准24/25年度重新招收小一生等，亦透露將於下周日（17日）舉行開放日，及體驗課堂，讓社區人士及附近幼稚園生體驗學校的特色。

李永佳亦表示，校方於8月中旬已經開始為開學作準備，涉及在校舍及課室內進行翻新工程、將空置的小一班房改造成STEAM活動室或特別課堂，以進行STEAM活動、中、英文課的小組活動，善用學校資源。另外，在校董會、校友支持下，他指校方將會為住得離學校較遠的學生提供校車費資助，另為有需要學生提供校服、課本資助等；同時明白雙職家長在接送、照顧子女的困難，故將提供校內功課輔導及拓管服務到下午6時。

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新學年全校共有13名插班生，其中小二插班新生衞同學原本在秀茂坪就讀小學，她表示原校功課量多，令她懼怕上課，並透露其中最怕中文科，故在外婆安排下轉讀聖嘉祿學校。她亦表示，對於開學感到高興，亦期待上體育課，不過期望自己在新學年會勇敢面對學業困難。

三年級學生家長李太認為，學校插班生數量多是因為口碑好，並相信學校一定能夠招收到足夠的小一生，於24/25學年開辦小一，對此一點都不擔心。他又指，兒子期待於新學年與同學及老師見面，因此對上周未能開學感到失落。

小二生家長徐太則表示，儘管學校今年沒有小一新生，但觀感上分別不大，並表示曾向兒子解釋學校不獲准開辦小一，意味他目前仍是全校年紀最小的一批學生，但認為他才剛升上小二，不理解有關概念，不過亦期待日後見到師弟妹；另強調現時並無為兒子轉校的打算。

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記者：梁凱婷