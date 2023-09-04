  • 31°C
香港時間 : 2023904日 (週一) 17:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開學日】聖嘉祿學校本年增13插班生　家長稱學校口碑好一定收夠小一生

社會 12:56 2023/09/04

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

本港學齡人口持續下跌，位於堅尼地城的聖嘉祿學校因收生不足，本學年不獲准開辦小一。（陳靜儀攝）

本港學齡人口持續下跌，位於堅尼地城的聖嘉祿學校因收生不足，本學年不獲准開辦小一。復常後首個新學年於今日（4日）開學，校長李永佳表示，在移民潮及出生率下降的情況下，每間學校都同樣面對收生問題，並指校方已採取不同策略加強社區人士對學校的認識，包括到幼稚園宣傳、在校門外擺放易拉架，亦將舉行開放日。另外，有家長認為學校口碑好，以致新學年全校共有13名插班生，並稱對學校成功於2024/2025學年開辦小一有信心。

根據最新一份《小學概覽》統計，新學年全港共縮減88班小一。李永佳認為，在移民潮及出生率下降的情況下，每間學校都同樣面對收生問題，競爭激烈，但相信家長會為小朋友選擇合適的學校，並強調對學校來年收生達標有信心。他又表示，校方在今年5月起已採取不同策略宣傳，加強社區對學校的認識，包括聯同家長及教職員到幼稚園宣傳、在校門外擺放易拉架告知家長已獲教育局批准24/25年度重新招收小一生等，亦透露將於下周日（17日）舉行開放日，及體驗課堂，讓社區人士及附近幼稚園生體驗學校的特色。

李永佳亦表示，校方於8月中旬已經開始為開學作準備，涉及在校舍及課室內進行翻新工程、將空置的小一班房改造成STEAM活動室或特別課堂，以進行STEAM活動、中、英文課的小組活動，善用學校資源。另外，在校董會、校友支持下，他指校方將會為住得離學校較遠的學生提供校車費資助，另為有需要學生提供校服、課本資助等；同時明白雙職家長在接送、照顧子女的困難，故將提供校內功課輔導及託管服務到下午6時。

點擊圖片放大
+7
+6

新學年全校共有13名插班生，其中小二插班新生衞同學原本在秀茂坪就讀小學，她表示原校功課量多，令她懼怕上課，並透露其中最怕中文科，故在外婆安排下轉讀聖嘉祿學校。她亦表示，對於開學感到高興，亦期待上體育課，不過期望自己在新學年會勇敢面對學業困難。

三年級學生家長李太認為，學校插班生數量多是因為口碑好，並相信學校一定能夠招收到足夠的小一生，於24/25學年開辦小一，對此一點都不擔心。他又指，兒子期待於新學年與同學及老師見面，因此對上周未能開學感到失落。

小二生家長徐太則表示，儘管學校今年沒有小一新生，但觀感上分別不大，並表示曾向兒子解釋學校不獲准開辦小一，意味他目前仍是全校年紀最小的一批學生，但認為他才剛升上小二，不理解有關概念，不過亦期待日後見到師弟妹；另強調現時並無為兒子轉校的打算。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：梁凱婷

相關文章

【騙案】8月錄逾810宗網上投資騙案　WhatsApp成高危中伏位
今日 11:49
【騙案】8月錄逾810宗網上投資騙案　WhatsApp成高危中伏位
【迎新非禮】涉於迎新營非禮女生　20歲男生准保釋11月中再訊
今日 11:54
【迎新非禮】涉於迎新營非禮女生　20歲男生准保釋11月中再訊

你可能感興趣

【騙案】8月錄逾810宗網上投資騙案　WhatsApp成高危中伏位
今日 11:49
【騙案】8月錄逾810宗網上投資騙案　WhatsApp成高危中伏位
【迎新非禮】涉於迎新營非禮女生　20歲男生准保釋11月中再訊
今日 11:54
【迎新非禮】涉於迎新營非禮女生　20歲男生准保釋11月中再訊
中文科 中小學教育 中學 秀茂坪 STEAM 移民 幼稚園 聖嘉祿學校 堅尼地城 工程

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【東張西望】女中學生被同學欺凌後患PTSD　母親無奈：學校點解保護做錯事嘅人【有片】
15:17 2023/09/03
【東張西望】女中學生被同學欺凌後患PTSD　母親無奈：學校點解保護做錯事嘅人【有片】
【珍惜生命】天水圍女子留書墮樓　當場證實不治
17:25 2023/09/03
【珍惜生命】天水圍女子留書墮樓　當場證實不治
【特平租盤】內地生西營盤搵極平租盤以為執平貨　地產經紀現身拆解原因
13:54 2023/09/02
【特平租盤】內地生西營盤搵極平租盤以為執平貨　地產經紀現身拆解原因