報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】Healtheries 500億益生菌30粒裝

試用專員:chan ka Ki Ivy

自從生完小朋友之後，加上工作嘅壓力令到個人食唔無定時或者突然暴飲暴食，令到我腸胃系統差咗好多。本身諗住試吓睇中醫，但係唔想花時間煲藥，所以抱住試吓既心態報名參加好物試用產品- Healtheries 500億益生菌。 已經試咗三個星期既我覺得排便係最快有明顯改善，次數已經達到每日一次，同埋坐喺廁所嘅時間到縮短咗。

另外感覺手嘅濕疹見有舒緩嘅狀態，因為平時濕疹大概兩個月就會翻發一次，而呢幾個星期都冇濕疹出現嘅跡象。所以我之後都會繼續食益生菌作為其中一種保健食品，希望能夠長遠地解決濕疹同腸胃嘅問題。

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試用專員:黃詠欣

食頭5日，同平時一樣

去到第6日，早上排便（日常習慣係晩飯後，3日一次）

第7日，早上同時間排便。

習慣變得有規律，準時，暢順。



未食益生菌之前，有時會覺得口苦，食左一輪，無左呢種感覺，對腸胃蠕動方面幫助很大。

空肚食也可以，對胃部沒有做成任何負擔。

面部皮膚無甘易出油。

頭髮都甩少左，對整體身體健康有益。

我會keep住食

多謝TOPpick好物試用，Healtheries500億益生菌！

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試用專員: Sylvia Kwok

試用了幾天，感覺不錯，顆粒大小適合，易吞服.

益生菌對腸胃及排便有好處，腸胃感覺舒服，不會經常感到飽飽濟濟，排便也有改善，可以一天一次，感覺精神也好了。

我有皮膚敏感，暫時未知對改善皮膚狀況有無效，希望往後能改善皮膚敏感狀況。會繼續買來試多幾個月。

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試用專員:lam

我已試了這500億益生菌大約十天，使用後覺得大便暢通了，肚子好像沒有以往那麼谷住谷住，比以前便塔得多，證明此益生菌是絕對對腸道健康和有效清除宿便。多謝貴公司給我機會試這有效的產品！

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試用專員:Cheung Man Kuen

我是經常便秘的常客，時常看醫生食藥解決排便問題，後來朋友建議食益生菌看看有否改善。食了真的便意增加。所以見到Healtheries 500億益生菌，便立即參加做試用轉員。

益生菌好處多多，食了Healtheries 500億益生菌，我覺得有以下效果

1）消化系統健康： 益生菌可以幫助體內的消化系統。它們可以幫助消化食物，吸收營養，及排便順暢。

2） 免疫系統增強：益生菌可以增強的免疫系統，對疾病有更好的抵抗力。

3）健康的皮膚 ：益生菌也可能對皮膚健康有好處。排便排出毒素，皮膚自然好。

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試用專員:Chan

自從中了Covid-19 之後，一直都有買不同益生菌品牌，知道腸胃和免疫力息息相關，好開心可以試到紐西蘭百年健康保健品品牌Healtheries 500億益生菌。每日一粒餐後服，試左幾日就覺得排便次數和量多左，排毒多左個人好似輕盈D，感冒痊癒得快，其他維他命都吸收得好D。

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試用專員:Ng chun

食左幾個星期，可能吸收方面好咗，食野多左，胃口都特產別好，感覺良好。自己食完好似都瞓覺都好瞓咗，精神左， 瞓覺嘅時間長咗， 平時瞓覺中途可能會成日醒，但係而家一覺瞓天光 。好似都減少咗便秘口臭。

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試用專員:yuen sze ling

作為一個每天久坐的上班族來說，有時候壓力大到真的忍不住暴飲暴食，每天吃外賣，晚上吃燒烤喝啤酒。

腸胃負擔越來越大，再加上晚睡，整個人精神狀態都變得很差，於是我開始重視內調。

我現在每天都會吃一粒Healtheries 5益生菌，裡面有高達 500億高活性益生菌，有助於改善我的腸道健康

尤其是它益生菌配方，還有專利桿菌菌株，幫助我的身體增強自然防禦力，現在工作狀態都好了很多，甚至連皮膚也肉眼可見的光滑細膩了！

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試用專員:CHU MANG CHEUNG

我服用Healtheries®500億益生菌兩個星期後，我感覺腸道功能和免疫系統更健康。而腸道細菌的種類和濕疹關係密切，Healtheries 500億益生菌能增強我皮膚免疫力，調整我體質，促進腸道菌群的生態平衡，從而提升我自身免疫力，減輕濕疹及其他過敏反應。每粒膠囊含有來自5種良性益生菌菌種，提供500億活菌量。我只需一天一次的劑量，就能快效提升我身體免疫力，改善我膚質及體質，令我身體及皮膚更健康。

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試用專員:Hon Pui Chi

我因為常常不能排便已感到煩惱,亦嘗試過很多方法去排便,例如多食蔬菜,水果,運動和喝水,但是效果還是一樣,直到服食了Healtheries®500億益生菌,它改善了我的腸道健康,幫助了我改正常腸道功能和免疫系統健康,服用後,第二天早上便能輕鬆排便.

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試用專員:lo chor ping

我試用Healtheries® 500億益生菌一段時間之後，恢復疫情前腸道功能，令我可以正常排便。我不但腸道健康，個人免疫力亦提升更多不少。而且每日一粒的膠囊，便提供500億活菌量，非常方便我服用。

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試用專員:Tsang Fai Cheung

試食咗兩個星期，每日一粒，比起之前感覺改善左腹瀉、促進消化、排便。改善功能性腸道問題，冇咗肚漲漲嘅感覺。身體感覺輕盈左。令到平時做運動感覺輕鬆d, 反應快咗。解決宿便問題、個人都情緒好啲。

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試用專員:Cheuk Man

我一直受腹瀉困擾，試過一日內排便超過3次，而且經常感到口渴和口乾，對工作影響甚大。我特別害怕開會途中要去洗手間，幸好Healtheries®500億益生菌幫助我解決腹瀉問題，改善腸道健康。Healtheries®500億益生菌是一款高強度配方，其中包含了專有及強效、經過科學研究的益生菌（良性的）菌種，有科研數據支持，值得信賴。此外，Healtheries®500億益生菌使用方便，因為每粒膠囊含有來自5種良性益生菌菌種，提供500億活菌量。一粒足以維持免疫系統健康和健康的能量水平。希望腹瀉的症狀會持續好轉，不會再害怕開會了🙂。

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試用專員:Leung Fung Sze

可能由於生活壓力大、作息不規律、飲食不定時、加上缺乏運動，所以我感覺到我的腸胃有很多惡菌，導致有腹漲的情況。自從服食Healtheries®500億益生菌後，腹漲的情況明顯減少。Healtheries®500億益生菌能從根本著手，改善我的消化系統和提升腸道功能。最重要是維持免疫系統健康和保持健康能量水平，從而減少腹漲的情況。

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試用專員:Wong Ting Ting

Healtheries 500億益生菌係膠囊形式，每日1粒，用清水吞服就可以，真係好方便。我成日肚脹脹，一時便秘，一時就肚瀉，進食Healtheries 500億益生菌後，大便正常左，同時都都改善左肚脹情況。益生菌可以增加腸道益生菌數量，令腸道及消化系統更健康，所以我每朝早都可以輕鬆排便，無左宿便問題，肚腩都細左！

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試用專員:Lee Yuk Ki

食完了後,每天順利排便一至兩次,而且份量恰到好處,軟硬適中,味道不會太過濃烈,以前的我試吃過很多相類似產品,發現效果都是不太有明顯進展,呢隻產品,可以繼續使用,就算有一兩天忘記服用,排便依然暢通,那種感覺,有如騰雲駕霧,好像衝上一個仙境一樣,這是一個以往長期便秘的人,感受不到的感覺

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試用專員:CHEUNG CHING TING

收到Healtheries®500億益生菌後，已經急不及待試。

打開產品，Healtheries®500億益生菌係屬於膠囊種類，而膠囊size適中，唔會太大難服用。而膠囊無論聞或食，都無味，因個人對有濃郁藥丸味或加咗果味(怪味?)嘅藥丸藥粉有抗拒。（曾經網上購買過一款益生菌，打開後size 較大，都嚇一嚇，本身食藥丸唔太叻，最後要切開兩邊，分兩次服用，比較麻煩，而且切開後會食到苦苦藥粉味）

依款膠囊每粒已經有500億活菌量，即係每日餐後服用一粒就可以，簡單方便。之前都試過其他品牌係要一日服兩次，夜晚成日唔記得咗食。

而我對乳製品較敏感，見到依款產品標明不含乳製品、小麥、麩質、蛋、大豆、動物產品、人工甜味劑、人工色素、人工香料或防腐劑，適合素食者同孕婦，都好放心服用。

本身腸道同消化系統麻麻，好易腹瀉同有便秘問題。暫時食咗兩星期，每日都正常同順暢排便，同埋明顯腹瀉問題有改善。知道產品有助消化系統健康、提升腸道功能和免疫健康，都會繼續服用，希望可以解決到我易腹瀉問題。

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試用專員:Fung Yuk Ching

食用了Healtheries 500億益生菌後，發現大便多了+排便暢順了很多（和以前比較，坐馬桶等待便便出來的時間減少了），現在每日都有便便十分順暢，而且胃口變好，精神亦好了！精神好了做起事來特別有幹勁呢！

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試用專員:俞慧娜

食咗Healtheries 500億益生菌，剛開始的時候無咩特別感覺，食咗一個星期左右，感覺平時食嘢後消化好咗，感覺個人無以前咁容易攰，我之前時不時有胃痛，胃漲，以家减少咗胃痛，胃漲情況的發生，發覺自己每日都可以定時去到大便，口臭問題都解決左，連心情都好咗，增加咗好多能量去工作。

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試用專員:WAN WAN Ping

本人一向有服用益生菌習慣, 但只是食用100億的益生菌, 用作日常保健作用。

很榮幸被抽中試用Healtheries Probiotic 50 Billion 益生菌，它是一種高強度配方及高品質益生菌，含有5種特別挑選的科學研究益菌，可支持腸道健康，維持健康消化系統及提升免疫系統功能等等效益。依照指示在服用一星期後, 感覺身體開始起了變化，排便比之前更加暢順了，小肚腩也明顯變小。最明顯是皮膚毛孔小了😙上妝亦比之前容易得多。是次開心體驗一定會與朋友分亨，亦會繼續支持Healtheries產品。

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試用專員:TAM HOI YING

我的體驗是Healtheries®500億益生菌絕對安全而且很有效，我每日跟餐服用一粒，沒有發生過敏的情況，我排便的情況逐步地得到改善，從粒粒便便到條狀便便的排出大概是一個星期的時間，現在我依然keep住食，便便順暢心情輕鬆，我覺得這是很值得推薦的優質益生菌。

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試用專員:Jim Ngai Keung

Healtheries 500億益生菌有30粒，每日食一粒，原本我有便秘的問題，食了半個月之後便秘改善了，排便暢通，腸道健康左之後，皮膚都好左，生少左暗瘡，證明益生菌真係有效，食完之後無咁容易病，我會繼續食益生菌,保持腸道及免疫系統健康!

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試用專員:Mon

自從食了呢樽益生菌，肚唔會成咕咕聲，我係腸胃敏感嘅人，經常肚痾，好辛苦。Healtheries®500億益生菌是一款高強度配方，其中包含了專有及強效、經過科學研究的益生菌（良性的）菌種，支持腸道健康、正常腸道功能和免疫系統健康，所以成個人都舒服哂。

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試用專員:Sara

由於我成日食無定時，以至腸胃唔好，成日胃痛便秘，食左Healtheries®500億益生一段時間，發現便便暢通，腸胃都有明顯改善，加上呢隻產品天然，又可以加強免疫力，我會keep住食，改善腸胃系統，才可以健健康康做自己想做嘅事，唔再受腸胃影響。

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試用專員:WU XIN

特登試咗一段時間先寫評價。

因爲我原本有消化不良同便祕問題，希望進食Healtheries 500億益生菌能幫助改善。說明書寫每日一粒就可以幫助消化系統健康、正常排便和提升腸道功能。

連續食咗幾個禮拜，便秘情況有所改善，排便次數增多，體重都有輕微降低。希望會繼續食用，令腸胃更加健康，提升免疫能力。

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試用專員:Ho Ka Yan

試了Heather's 500億益生菌，我多選擇在早上食，益生菌大小與平常的相約，感覺上試了2星期左右，腸道較以往健康，每天或隔天便能正常排便，而且暢順，不需之前有時要很用力氣，可能因為這樣，在炎熱的天氣下，胃口也好了點點，至少有想吃的感覺，能助腸道健康是不錯選擇。

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試用專員:Wong Tai Chi

我進食Healtheries 500億益生菌之後，深深體會到呢種益生菌係一種高質素的益生菌，的的確確能夠支援我的腸道健康，我每日隨餐服用1粒膠囊，五日之後粒狀便便基本上消失了，十天之後大便已經恢復正常，排便較順暢，不再感到很吃力，真係好開心。

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試用專員:Wong Ka Wing

我食用Healtheries益生菌後，發覺即使吃了大餐也不會胃脹，證明消化道有改善，平時早上起床也會覺得肚脹脹，現在胃口比以前好，可吃進更多食物。另外，排便次數明顯增加和變得順暢。平時一個禮拜也可能沒有便意，現在會規律排便，痘痘也不反复生，有便秘問題的人不妨考慮它。

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試用專員:Wong Ka Yiu

我服用了Healtheries益生菌一個月後，覺得自己消化和腸胃都比以前好，尤其是大餐後，腹脹問題有所緩解。我相信持之以恆地服用三個月以上，你將會看到消化系統和整體免疫力有明顯的改善。Healtheries 益生菌性價比高，如果大家和我一樣有消化不良和肚脹的問題，不妨考慮一下這個產品。

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試用專員:Jeff Cheuk

食左Healtheries 500億益生菌大約2星期，身體感覺好左，大便暢順左，消化系統好左，激活左腸道蠕動，而且訓得好左，皮膚少左粒粒。

我相信keep 住食Healtheries 500億益生菌可以維持免疫系統健康和健康的能量水平，幫助改善身體代謝。

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試用專員:Shum tsz ying pamela

經過試用一星期Healtheries 500億益生菌既效果，大腸排毒很暢順，感覺每天都排出左體內毒素，人都精神左，身體都感覺輕盈了。另外，沒有改變胃口問題，生活一切如常，鑑於本人平常不是每日都能去大便，但每天吃過益生菌後，能如常通便，不會再有便秘煩惱了。謝謝

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試用專員:Wong Wai Chup

500億是一款高強度配方, 聽起來好厲害！每粒膠囊含有來自5種良性益生菌菌種，我是每日隨餐食1粒膠囊, 我自己吃起來覺得甜甜的, 不會有奇怪的味道, 我覺得吃益生菌就是一種保養的感覺, 而且我會覺得更健康, 用吃的來保養自己腸胃的感覺十分好, 我是覺得要長期吃才會有感覺, 500億益生菌小幫手腸道幫助我工作！

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試用專員:Wong Ka Lai

明明唔算肥，但點解減極都減唔到個肚腩仔？返工成日多肉少菜，加上少運動又成日坐，搞到肚仔成日谷住谷住，唔舒服之餘，肚腩仔仲好勁，其實係因為個肚有宿便積住。

參加topick好物試用專員食咗 Healtheries®500億益生菌，為一種高強度配方，其中包含一種專有及強效、經過科學研究的益生菌（良性的）菌種，支持腸道健康、正常腸道功能和免疫系統健康。益生菌強壯啲，腸道蠕動好啲，宿便就無哂！試咗兩星期，真係順暢好多，可以同肚腩講 bye!

P.s. 呢款益生菌連孕婦都適合，在懷孕期間，Healtheries®500億益生菌仲有助提升孕婦孕期腸道的腸道菌群水平，支持新生兒的健康。

成人：每日隨餐服用1粒膠囊

不含乳製品、小麥、麩質、蛋、大豆、動物產品、人工甜味劑、人工色素、人工香料或防腐劑。適合素食者。

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試用專員:余家

我親身試過Healtheries 500億益生菌，有助消化系統健康、正常排便和提升腸道功能；維持免疫系統健康及增加免疫力，病菌都驚到要遠離！有時工作十分忙碌，真係未必有時間去買水果蔬菜嚟食，所以食Healtheries 500億益生菌，一定幫到我呢個打工仔，方便又改善到腸道健康！

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試用專員:Ming YU

我試進食Healtheries 500億益生菌，有助消化系統健康、正常排便和提升腸道功能；維持免疫系統健康和健康的能量水平；食完胃口都好咗，腸道健康都好啲，超強活性直達腸道，有助我腸臟健康、同時消化......之後狂食都唔怕食到又飽又滯！

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試用專員:CHENG HO LUN

自己食完Healtheries 500億益生菌改善左腸道健康，促進左消化，個胃唔會再成日谷下谷下既感覺，去廁所都容易左，唔會再便秘。

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試用專員:chiu wai kei

吃了Healtheries益生菌之後，50億個是一種高效的益生菌補充劑，具有以下好處：增強腸道健康、促進消化系統平衡、提高免疫功能、緩解腸胃不適、改善營養吸收、維護腸道菌群平衡。它能夠幫助我們維持身體的整體健康，增強抵抗力，並改善腸道功能，讓我們更好地消化食物、吸收營養。這種益生菌補充劑是一個簡單而有效的方式，有助於促進我們的整體健康和幸福感。

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試用專員: Woon

去旅行時經常會便秘，所以今次去旅行專登帶左呢隻益生菌去食。結果令人驚喜，旅行期間日日都食一粒，今次旅行真係無便秘過，又唔會食完急需去廁所，係正常排便，超好!旅行必備!

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試用專員: eva yeung

我一向有腸道運作緩慢的問題，引致營養吸收不佳及嚴重便秘問題。睇過醫生，只是給軟便藥令積壓在腸道的便便較容易排出，並沒有解決便秘問題，排便效果也不明佳。

從 Topick 好物試用 得知紐西蘭健康品牌 Healtheries 500億益生菌 含有一種高強度配方，專有及強效 的益生菌菌種，能支持腸道健康正常排便及腸道運作功能，更有助消化系統健康，正常排便和提升腸度功能。

我食咗兩個星期之後，排便由五至六日 一次，變為兩至三日一次。感覺消化系統正常些，腸道舒暢咗，腸道運作健康提升咗。而家進食踏入第三個星期，感覺排便係規律咗，時間間隔短咗。

呢隻產品係我食過幾隻益生菌當中最有效果， 是值得繼續進食，同推薦比其他腸道有問題的朋友。

謝謝HKET Topick 的好物介紹 。

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試用專員: Wong

試用完Healtheries益生菌之後，明顯感覺到腸胃暢通，個人更精神，仲瘦左。

自己先前腸胃一直唔太好，亦有食開市面上唔同益生菌，但都沒有呢一款咁快見效同咁有效。完全係我嘅救星!

我之後都會繼續用，改善自己腸胃，仲一定會介紹身邊朋友同屋企人一齊用。

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試用專員: CH

我係好鐘意食月餅, 都知道食得多,難消化, 仲會成日覺得飽飽滯滯. 咁啱攞到Healtheries 500億益生菌好物試用, 食了一星期, 排便順暢, 仲沒有肚谷谷肚漲漲, 肚腩仲好似細左. 同朋友講起原來消化系統健康腸道功能有改善, 宿便排得清, 肚腩係會細架, 所以多謝TOPick 抽到我做好物試用呀! 真係好好呀!