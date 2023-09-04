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【遇溺意外】將軍澳屋苑19歲救生員遇溺　一度昏迷留醫7小時不治

健康 12:59 2023/09/04

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

19歲救生員在泳池遇溺，被送往將軍澳醫院搶救，最終不治。

將軍澳一個屋苑會所泳池，發生19歲男救生員遇溺身亡意外。前日（2日）晚上約8時警方接報，在位於將軍澳至善街3號澳南海岸會所一個泳池，19歲的陳姓救生員清潔期間，突然抽搐暈倒，繼而跌入泳池遇溺，經送院搶救後陷危殆，延至昨日（3日）凌晨不治身亡。

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警方2日晚上近8時，接獲會所職員報案，指一名19歲陳姓救生員在泳池遇溺，獲救時仍陷入昏迷狀態，被送往將軍澳醫院搶救，期間一度恢復意識，但情況依然危殆，最終延至今日（3日）凌晨3時33分不治。案件暫列工業意外，據指事主生前有疾病紀錄。

醫生：拯溺要把握黃金3分鐘

港大醫學院急症科臨床助理教授林沛堅曾指出，在海上游泳會受水流、風速、浪高及水溫等環境因素影響，若水溫太低，會增加遇溺機會；另外泳手若有心臟病等隱疾而不自知，加上平時沒有運動習慣，在游渡海游等劇烈運動時可能發作。

他表示，遇溺人士在海中呼救時，要即時被人發現不是易事，救護人士需把握時間盡快救起遇溺者，否則當血液持續3至5分鐘未能到達腦部及心臟，可能引致細胞壞死。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 救生員 將軍澳醫院 心臟病 將軍澳

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