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【騙案】警破28案涉款4,750萬　29男女被控洗黑錢、詐騙等3罪

社會 12:57 2023/09/04

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

觀塘警區科技罪案及財富調查組主管鄧智成督察。（曾秋文攝）

觀塘警區刑事部進行第三浪「曉光」行動，打擊洗黑錢罪行，拘捕大量傀儡戶口持有人及追究其刑責，以防止犯罪集團利用傀儡戶口清洗犯罪得益，堵截洗黑錢渠道。

觀塘警區科技罪案及財富調查組主管鄧智成督察表示，為打擊日益嚴重的科技罪案，觀塘警區採取行動成功偵破28宗案件。當中包括23宗網上詐騙，騙款高達2,750萬元，以及5宗洗黑錢案，涉及2,000萬元。

案件共35男40女受害人，年齡介乎18至75歲。案件包括網上求職、網購、網上情緣及網上投資騙案。行動拘捕20男9女，年齡介乎19至64歲，涉及詐騙罪、以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪，全部是傀儡戶口持有人，部分人有相關罪案刑事定罪紀錄。而最大宗損失為一宗網上情緣騙案，1名家庭主婦被騙去1,000萬港元。

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記者：曾秋文

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