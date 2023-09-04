【賭王千金】何超雲與未婚夫蜜遊歐洲　Douglas融入女方朋友圈公開放閃

已故賭王何鴻燊三房長女何超雲，自與高級消防隊長未婚夫Douglas拍拖後變得低調貼地，一改以往作風。

早前4月她與未婚夫Douglas到日本預支蜜月時難得放閃，二人愛得甜蜜。之後，何家總動員現身澳門出席已故國際時尚大師Karl Lagerfeld ，所設計酒店THE KARL LAGERFELD 澳門慶祝典禮，當中超雲也與Douglas首度一同公開亮相。

隨後，張學友在澳門舉行演唱會，兩人則與胞妹何超蓮及妹夫竇驍一同坐直升機去澳門睇騷。

【賭王千金】何超雲與未婚夫孖超蓮夫婦睇騷 Douglas融入何家被指「升呢」

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齊飛歐洲旅遊放閃

近日超雲飛到歐洲旅遊，Douglas當然也化身「跟得男友」隨行，合照時更大放閃光彈。

超雲在社交網甫出與位閨密的合照，以英文寫道：「2016，7年前，我們回來了！」並標註在furnas do guincho，原來她們7年前曾到訪同一家位於葡萄牙的餐廳，更坐在同一海邊石壆上，做出同樣的表情和動作，足見姊妹情深。

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融入女方朋友圈

隨後，超雲再分享一張大合照，相中可見，Douglas與超雲頭貼頭，又鬼馬地伸脷；另一張則見Douglas甜蜜地望着超雲，隔着個Mon都感受到二人Sweet爆！

而且，Douglas與超雲感情愈來愈穩定，男方亦已融入超雲的朋友圈，難怪不少網民叫他們早日拉埋天窗。

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