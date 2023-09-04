【輻射危機】上海女子家中蒸大閘蟹　核輻射檢測儀響過唔停結果超諷刺

▲ 上海女子家中蒸大閘蟹，核輻射檢測儀響過不停，結果超諷刺。

最近，日本福島排放核廢水引起各界關注，而檢測核輻射指數也成為網民一大熱話。而内地日前卻有一名女子，運用在網購平台買入的核輻射檢測儀，對家中蒸好的大閘蟹進行測試，結果警報卻響過不斷，令她和家人感到非常恐慌。

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據内地媒體《看看新聞》報道，上海一名徐姓女子上周一（8月29日）在家中蒸大閘蟹時，拿出一個月前在電商平台上購買的一款、價值人民幣368元（約港幣401元）的核輻射檢測儀進行測試。結果警報聲響過不停，頻繁警示劑量超標。徐女士表示，「因為還是比較信任這個儀器」，導致她和家人一整晚都感到緊張和恐慌。

結果諷刺的是，隔天她再次拿檢測儀對著女兒的肚子進行測試，沒想到警報聲再次響起。而當她將儀器放在桌面上靜置約2分鐘，儀器數據竟顯示已飆升至每小時3.33微西弗，達報警值3倍以上，讓她不禁驚呼，「空氣當中也報警啊」。

由於儀器不斷響起警報，讓徐女士忍不住懷疑其準確性，遂撥打客服熱線要求退貨，並指出「檢測儀有問題，測下來分分鐘都超標」。客服人員則回應讓她將視頻發過去，並安排人員核實，因為該產品沒辦法直接走退換流程，需要把問題核實清楚，再與她協調方案。

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徐女士表示，目前已將家中的海鮮全部扔掉，不敢再吃，也可能因為這個檢測儀器的質量而帶來了更大的驚慌。對此，專家指出，放射性元素測量的前置條件較為複雜，通常只用一個儀器無法完成，且檢測方式也有嚴格的要求，因此普通百姓購買放射性檢測儀必要性不大。

食安拆解2招防輻射措施

根據東京電力控股株式會社（東京電力）發出的報告，一個從福島核電站口岸區採集的魚類樣本，其放射性物質銫含量超出食品法典委員會指引限值18倍。銫可通過進食食物或喝水進入人體，進食後會被血液吸收，進入身體各處，主要蓄積在肌肉中。進食有關魚類或會對健康構成風險，增加患癌的機會。

對此，食安中心已調整相應的監測工作，並加強對日本進口水產品的檢測。8月16日，食安中心向市民提出了關於對應核事故的建議及拆解2大防輻射迷思。

迷思1：進食碘含量豐富的食物（如碘鹽）可作預防措施？

在過去或涉及放射性碘的核事故中，衞生當局會派發碘片，以阻止甲狀腺攝取放射性碘，來作為防護輻射影響的一種保護措施。

然而，沒有科學證據顯示，碘含量豐富的食物和碘鹽跟碘片有著類似的輻射防護效果。此外，碘鹽的碘含量相對低，每日要進食2.5至5公斤碘鹽，才相當於吸收一顆碘片所含的碘。進食過量的食鹽有損健康，特別是本身患有高血壓、心臟病或腎病的人士。

迷思2：自購的便攜式輻射檢測儀可測量輻射水平？

專業用的「離子輻射檢測儀」（一般稱為「核輻射檢測儀」）應具備所須的準確度和靈敏度，並需由專業機構作定期校正，而一般自購的便攜式輻射檢測儀器，未必能達至所須的測量要求，亦可能沒有相關的專業認證和校準，因此並不能取代專業設備和人員所進行的輻射監測和評估。所以，市民若使用自購的核輻射檢測儀器，未必可以評估食物的輻射水平。

食安中心給市民建議

由於食安中心採取多項有效措施，本港市面上供應的食物不會有大量輻射污染。同時，食安中心會進一步加強向公眾發放檢測結果和日本食品的安全資訊，釋除市民的疑慮，包括公布日本進口食品樣本輻射檢測結果。

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責任編輯：羅嘉欣