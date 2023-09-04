【猝死危機】健身網紅兩度心臟驟停　昏迷8日後搶救不治年僅33歲

巴西一名33歲健身網紅Larissa Borge日前突然心臟驟停，送到醫院雖然搶救成功，但就陷入昏迷，直到8日後心臟再次驟停，最終搶救不治離世。

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綜合《紐約郵報》、《鏡報》等外媒報道，Larissa生前熱愛健身，在Instagram上擁有超過3萬名粉絲，而去她亦經常分享健身技巧、自拍及旅遊照片。在今年8月，她前往格拉馬杜市（Gramado）旅遊期間，突然於8月20日心臟驟停，送院後雖成功搶救，但一直昏迷。從她的Instagram照片可見，她在出事前數天曾出席當地一個電影節活動，且表現精神、毫無異樣。

Larissa入院後，其家人決定接管她的社交平台帳戶，向一眾粉絲更新情況。她的狀態原本一直穩定，然而在昏迷8天後卻再度心臟驟停，最終回天乏術，不治離世。

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家屬翌日發布消息證實死訊，指Larissa已為自己的生命「勇敢奮鬥」；他們正在尋求外界捐款，以將她的遺體從格拉馬杜市運回家鄉，其中一名家屬表示，「無論金額多小都有用，將有助減輕我們家庭在這個困難時期面臨的經濟負擔」。目前Larissa的死因不明，但一份初步調查報告顯示，她在心臟驟停時可能正處於醉酒狀態，當局已安排進行屍檢，以釐清她的死因。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾在接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

心血管疾病有年輕化趨勢

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣