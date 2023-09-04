【煽惑殺警】涉於Whatsapp群組煽惑殺警　3男否認煽惑罪開審

▲ 區域法院。（資料圖片）

3名男子涉於2019年10月期間，在1個有約逾百名成員的WhatsApp聊天群組內發言期間，涉討論殺害警員及其家屬，否認2項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，案件今(4日)於區域法院開審。控方開案詞指， 3人發布的訊息內容包括「班黑警係確確實實強姦咗人同殺咗人，死有餘辜?」、「仲未有人殺警同殺佢哋老婆仔女，如果有義士做，我一定捐錢俾佢屋企人」等訊息。控方指3人警誡下分別稱訊息內容旨在宣洩怒火，並無意傷害其他人，以及已作公開道歉。

3名被告為關嘉林(50歲)、葉子軒(31歲)及曾智健(51歲)，3人被控於或約於2019年10月7日，在香港非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致警務人員，及警務人員其家屬身體受嚴重傷害，意圖使他們身體受嚴重傷害。

控方開案詞指，2019年10月，3名被告為「HK Audi 5 Club」WhatsApp聊天群組參與者，群組約有逾100名成員，首被告為管理員，另有多名活躍參與者。控方指於同月7日晚上約9時許，首被告開始於該群組發言，及至10時半，1名活躍參與者提及一段視頻，顯示有保安員制止警員進入某商場，並作出「痴咗」的評論。控方指3名被告等人作出回應，並主導及驅使衝著傷害警員的討論，從中散播針對警方不合理的憤怒，並提及傷害警員的原因和方法。

控方指約於1個半小時冗長的討論中，群組內已發出逾579則訊息，內容提及傷害警員或其家人，並令他們身體嚴重傷害的方法，例如有人提及懸賞殺害警員的義士，3名被告並贊同跟他們觀點一樣人士的立場，並一口咬定警方作出了無恥及非法作為，例如強姦或謀殺他人的事件屬真確。

控方指3名被告發出的訊息包括「班黑警係確確實實強姦咗人同殺咗人，死有餘辜?」、「仲未有人殺警同殺佢哋老婆仔女，如果有義士做，我一定捐錢俾佢屋企人」、「如果有人無差別殺警， 殺佢地老婆存女，佢哋會驚，因為佢哋防不勝防，最好香港人唔再示威，剩係暗殺」及「緊係向佢哋家人仔女報復啦」等。

控方指就傷害警員的討論於群組內持續，被告分別提及要求解散警隊，應該傷害警員的家屬，因他們是較容易攻擊的目標，被告並繼續討論以不同手段傷害警員，包括提及「整炸彈啦」、「炸傷佢十件8件就識驚啦」等，控方指相關討論引發其他參與者回覆，令討論更進一步激起。

3名被告最終於同年年底被捕，首被告及第3被告警誡下承認發布相關訊息，旨在宣洩憤怒的情緒或怒火，並無意傷害其他人。次被告則表示已作公開道歉，警方則找不到相關證據。

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記者：林育慧