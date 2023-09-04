  • 31°C
香港時間 : 2023904日 (週一) 16:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【那年盛夏我們綻放如花劇透】第6集劇情預告　張允行終於鼓起勇氣向何晞媛表白

娛樂 15:13 2023/09/04

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》由邱彥筒、歐鎮灝、張毓軒、張迪文、葉振弘、葛綽瑤、陳焯嵐、郭東彩、王丹妮參演。

第5集劇情講到essica鍥而不捨之下，終於查出Admin的真面目，原來與她曾經參與的研究項目「SPECTRE」牽連甚深… 

第6集（4/9）

張允行痛失Billy後，怒火燃起了他的赤子之心。

他振奮起來，想要保護剩下的好友何晞賢，更向洪諾言等人提出一個替Billy 復仇的偏激計劃。 

楊悅盈在何晞賢及周Sir的陪同下，再次到訪羅家，取得羅彥輝的電話。

3人來到周Sir 家中整理證據，發現一切線索似乎都指向MTCC。

至於MTCC內部，Jessica向Ivan提出調查結果，要求取得終止「SPECTRE」的權限，結束Admin的遊戲，竟遭Ivan無故拒絕，使她必需另覓方法制止Admin。 

張允行終於鼓起勇氣向何晞媛表白，換來的卻只有遺憾，他惟有帶著這個心情與洪諾言等人見面，執行他那個沒有回頭路的計劃… 

最新影片推介：彭慧中專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算

撰文 : TOPick柴犬出動

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
18:16 2023/08/02
【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
【COLLAR成員】Marf推出第2首個人單曲　邱彥筒宣揚傻人是福：有啲嘢睇到扮睇唔到
13:27 2023/08/08
【COLLAR成員】Marf推出第2首個人單曲　邱彥筒宣揚傻人是福：有啲嘢睇到扮睇唔到
【那年盛夏我們綻放如花】Marf首拍劇感受多　蔡承恩+黃偉聰+陳傑奇+陳焯嵐回到學生時代
19:19 2023/09/03
【那年盛夏我們綻放如花】Marf首拍劇感受多　蔡承恩+黃偉聰+陳傑奇+陳焯嵐回到學生時代

你可能感興趣

【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
18:16 2023/08/02
【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
【COLLAR成員】Marf推出第2首個人單曲　邱彥筒宣揚傻人是福：有啲嘢睇到扮睇唔到
13:27 2023/08/08
【COLLAR成員】Marf推出第2首個人單曲　邱彥筒宣揚傻人是福：有啲嘢睇到扮睇唔到
【那年盛夏我們綻放如花】Marf首拍劇感受多　蔡承恩+黃偉聰+陳傑奇+陳焯嵐回到學生時代
19:19 2023/09/03
【那年盛夏我們綻放如花】Marf首拍劇感受多　蔡承恩+黃偉聰+陳傑奇+陳焯嵐回到學生時代
電視劇 ViuTV

最高瀏覽

【東張西望】女中學生被同學欺凌後患PTSD　母親無奈：學校點解保護做錯事嘅人【有片】
15:17 2023/09/03
【東張西望】女中學生被同學欺凌後患PTSD　母親無奈：學校點解保護做錯事嘅人【有片】
【特平租盤】內地生西營盤搵極平租盤以為執平貨　地產經紀現身拆解原因
13:54 2023/09/02
【特平租盤】內地生西營盤搵極平租盤以為執平貨　地產經紀現身拆解原因
【颱風消息】天文台明早考慮掛一號波　熱帶氣旋海葵移向廣東至福建一帶
12:02 2023/09/03
【颱風消息】天文台明早考慮掛一號波　熱帶氣旋海葵移向廣東至福建一帶