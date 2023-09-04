【那年盛夏我們綻放如花劇透】第6集劇情預告　張允行終於鼓起勇氣向何晞媛表白

ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》由邱彥筒、歐鎮灝、張毓軒、張迪文、葉振弘、葛綽瑤、陳焯嵐、郭東彩、王丹妮參演。

第5集劇情講到essica鍥而不捨之下，終於查出Admin的真面目，原來與她曾經參與的研究項目「SPECTRE」牽連甚深…

第6集（4/9）

張允行痛失Billy後，怒火燃起了他的赤子之心。

他振奮起來，想要保護剩下的好友何晞賢，更向洪諾言等人提出一個替Billy 復仇的偏激計劃。

楊悅盈在何晞賢及周Sir的陪同下，再次到訪羅家，取得羅彥輝的電話。

3人來到周Sir 家中整理證據，發現一切線索似乎都指向MTCC。

至於MTCC內部，Jessica向Ivan提出調查結果，要求取得終止「SPECTRE」的權限，結束Admin的遊戲，竟遭Ivan無故拒絕，使她必需另覓方法制止Admin。

張允行終於鼓起勇氣向何晞媛表白，換來的卻只有遺憾，他惟有帶著這個心情與洪諾言等人見面，執行他那個沒有回頭路的計劃…

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撰文 : TOPick柴犬出動