【輸入外勞】潭尾外勞中央宿舍10月啟用　發展局：正物色用地作較長期宿舍

▲ 建造業外勞最快下月來港。（資料圖片）

首批建造業外勞最快今年第四季來港，發展局及建造業議會透露，位於元朗潭尾的建造業外勞中央宿舍最快10月啟用，預計可供約8,000人居住。

為免因為外勞加劇本地基層住房壓力，政府正將元朗潭尾社區隔離設施改建為建造業輸入勞工計劃的短期中央宿舍，計劃為期約2年。發展局同時正物色其他用地作為較長期的中央宿舍用途。

據區議會文件指，中央宿舍將交由建造業議會負責建造和營運。租用中央宿舍為外勞提供住宿的僱主需繳交租金，以支付建造和營運中央宿舍的成本。

為確保潭尾短期宿舍運作暢順，不會對附近社區構成影響，議會經諮詢相關政府部門後，制定包括出入、交通 、衞生、環境等運作安排，並擬定規則及要求，以供租住潭尾短期宿舍的僱主及其輸入勞工遵守。

潭尾社區隔離設施原有2,000多個方艙單位 ，當時預計可住大約8,000人。改建工程將保留大部分現有組合式房間及相關輔助設施。除了住宿設施外，短期宿舍會提供公共活動空間、多用途室、洗衣房、洗手間及浴室等，並在多個位置提供不少於27個旅遊巴上落客位。預計宿舍總樓面住用面積約為3.8萬平方米，將提供約2,000個單位，可容納7,000至8,000人。短期宿舍計劃在10月啟用。

建造業議會行政總裁湯熾忠出席區議會會議時表示，外勞出入宿舍時要紀錄，管理上會避免影響附近社區，並會安排旅遊巴接載外勞前往地盤工作，避免加重社區交通負擔。

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記者：陳梓蔚