【開學日】蔡若蓮稱風暴總會過去　勉勵學生須鍛煉抗壓力積極面對挑戰

▲ 教育局局長蔡若蓮今在馬頭涌官立小學（紅磡灣）開學禮上致辭。（政府新聞處圖片）

復常後首個新學年於今日（4日）開學，教育局局長蔡若蓮上午到訪保良局馬錦明中學及馬頭涌官立小學（紅磡灣），出席兩校開學禮。對於能在兩個風暴中間開始新學年，她表示非常感恩，並指交通情況大致暢順。她亦得悉，部分學校受風暴影響，出現禮堂水浸及窗戶損壞情況，因此感謝老師及教學團隊為順利開學下了很多工夫，均在很短時間內設法解決問題。她又在致辭時勉勵學生「風暴總會過去，就像剛遠去的十號風球一樣」，故須保持正向思維及良好的身心健康，鍛煉抗壓能力，以積極樂觀的態度面對挑戰。

蔡若蓮亦指，小一學生人數出現結構性下降，屬預期之內，因此當局已採取各項措施穩定學位供應及需求，包括合併及重置等方法改善情況，並調整班級數目，希望確保教育質素不會受人數減少影響，同時善用公帑。她又指，在學齡人口下降之際，當局已全速推進小學小班教學，其中已在成熟的地區全面推展，而對於面臨收生困難的學校，亦已推出不同發展方案，相信在目前情況下，學校應有足夠選擇。 對於當局在新學年調整中學的開班機制，她表示，新機制可以實事求是，減少部分收生困難中學的「虛位」，令學校可以更專注長遠規劃，而非忙於宣傳招生。

另外，蔡若蓮表示，教育局十分重視學生全人發展，鼓勵學生積極參與不同的體藝活動、考察內地及海外的活動，從中多了解國家歷史文化及最新國情，擴闊眼界，令自己的夢想更加遠大。

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責任編輯：梁凱婷