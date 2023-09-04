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【去邊啊Do姐】兩大處女座同遊日本互窒　林家謙口花花撩Do姐浸溫泉

娛樂 17:59 2023/09/04

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

鄭裕玲、林家謙合作節目。

HOY TV全新旅遊節目《去邊啊Do姐》由鄭裕玲（Do姐）主持，聯同五位人氣男神林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、 洪嘉豪及應智越（細貓）玩轉歐亞，由9月4日起首播。

林家謙即席彈琴冧Do姐 

今晚（9月4日）播出的首集《去邊啊Do姐》，率先由Do姐、林家謙兩大處女座去到日本立川行市集、入住特色溫泉酒店兼食靚和牛。

Do姐帶家謙到一間酒吧餐廳試菜，又請家謙飲Vodka。餐廳內有一部全球限定18部，價值2千萬日元的鋼琴，家謙非常識做，即席彈奏一曲，指名「送俾現場其中一位處女座」，Do姐一向欣賞家謙才華，當然聽到心心眼。

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林家謙口花撩Do姐浸溫泉

但家謙難掩其「家mean」本性，雖然笑容滿面，不過嘴巴就好大膽，不時偷偷「窒」Do姐，二人入住特色酒店時，Do姐對環境相當滿意，而挑剔的家謙面無表情回覆「OK嘅」，Do姐亦都反擊「奄尖聲悶，呢啲咁嘅處女座...」不過Do姐都不忘補一句：「女處女座同男處女座唔同嘛」。

二人參觀酒店的室內溫泉時，家謙更口花花邀請Do姐一齊浸溫泉，仲表示「節目組同我講可以同Do姐浸溫泉竹」，認真大膽！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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