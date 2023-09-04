【理大衝突】9人涉理大外非法集結　兩男開審前認罪押後11月判刑

▲ 9人涉理大外非法集結，兩男開審前認罪押後11月判刑。（資料圖片）

2019年11月中理大內發生暴動事件，警方進入理大調查期間，大批人士前往理大擬支援校內人士，其間與警方發生衝突，警方其後拘捕多人，其中9人被控非法集結等罪，其中兩名男生今(4日)於區域法院開審前承認非法集結罪，押後至11月28日判刑。案情指示威者於警方防線前打開20把雨傘抵抗，有人大叫要求警方釋放理大校內人士，其間示威者以雨傘築起傘陣，警方發出警告後以合法武力作出驅散，示威者退至科學館廣場後被捕。其餘7人押後至明天(5日)開審。

9名被告為王晉彥（23歲；無業）、鄭康成（23歲；網頁設計員）、鄧朗言(19歲)，學生、賴恒基（31歲；護士）、吳鎮鋒（22歲；學生）、趙穎琪（25歲；無業）、葉佩珊（27歲；文員）、羅芷君（24歲；學生）及王伊婷（32歲；文員）。

9人被控非法集結罪，控罪指他們於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶，連同其他身分不詳人士集結在一起，作出擾亂秩序的行為，或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕他們會破壞社會安寧，或害怕他們會激使其他人破壞社會安寧。王另被控於同日同地攜有攻擊性武器，即1個能夠發出鐳射光束的裝置。

案件今開審前，鄧及吳於開審前承認非法集結罪，押後至11月28日判刑，鄧准保釋候判，吳則還押候判。

案情指，2019年11月11日始，理大內發生連串暴動及其他非法行為，警方進入理大調查期間，仍有大批人士前往理大一帶支援校內人士。至同月18日早上，大批示威者由科學館廣場方向前往科學館道，走向防線與警方對峙，警方防線前打開20把雨傘抵抗，有人大叫要求警方釋放理大校內人士，其間示威者以雨傘築起傘陣，警方發出警告後以合法武力作出驅散，示威者退至科學館廣場。

警方於科學館道設立防線擬驅散及拘捕示威者，當時約有至少100名示威者，警方發出警告無效。警方其後經華懋廣場與南洋中心的通道進入科學館廣場，追截部份示威者，並於華懋廣場外圍捕135人，另有13人於附近被捕。

兩名被告被捕後，分別被搜出生理鹽水、眼罩、游泳鏡、手套及雨傘等物品。控方案情指示威者的行為已構成非法集結，作出設置路障掩護自己及向警方防線推進等行為，兩名被告在內的示威者當時已集結一起。

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記者：林育慧