【2元乘車優惠】受惠對象去年擴至60歲　九巴上年度獲發還票價差額翻倍至8.3億元

▲ （曾耀輝攝）

九巴於月初向年滿60歲或以上的現職員工家屬、退休員工及其配偶等合資格人士發信，要求相關人士改用「樂悠咭」搭車，被質疑「搵政府着數」。

運輸署：九巴曾通知有關安排 署方要求仔細審查細節

運輸署回應TOPick查詢時表示，九巴曾通知運輸署有關安排，署方已要求九巴在考慮是否改變現行安排前，須要仔細審查該安排的細節，並繼續與員工維繫良好關係。

根據署方提供的資料，過去三個年度，各大巴士營運商中，九巴受惠人次最多，獲發還的票價差額亦最多，其中，其中，2020-21年度，九巴受惠人次為1.3億，獲發還差價額為2.9億元；2021-22年度，受惠人次則增至1.6億，政府發還的票價差額為2.1億元。

九巴在2021年3月，曾向65歲以上退休員工發通知，要求更換退休證，當時有員工質疑九巴將員工福利，轉嫁予政府，藉此節省開支。九巴當時回應傳媒查詢時表示，更換退休證是為了防止被濫用。

至於納入60歲或以上長者後的2022-23年度，九巴受惠人次大增至2.1億，政府向九巴發還的票價差額亦倍增至8.3億元。

過去三個年度，二元優惠計劃下各專營巴士營辦商的受惠乘客人次，以及政府發還的票價差額表列如下：

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記者：林曉君、陳梓蔚