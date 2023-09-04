【開學日直擊】趁風假趕功課暑假尾快閃2天北海道　北角循道學生興奮開學

▲ 今天是颱風後的開學日，北角循道學校有學生表示，在開學前快閃2天北海道。

受到超強颱風蘇拉吹襲下，原定9月1日開學日延遲到今天才正式開學。其中北角循道學校有新人事新作風，新學年由鄭家明校長接任。TOPick今日到該校直擊開學日情況，有不少學生直言暑假去過旅行，以興奮的心情迎接新學期，希望新學期的成績有所進步。

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新學年獲新校長迎接

鄭校長今天很早已回到學校，站在校門迎接學生，並向家長和學生自我介紹，聆聽他們的心聲。學校門口擺放了歡迎氣球和吹泡泡機，讓家長學生開心打卡。鄭校長認為重要日子要有儀式感，讓學生感到不一樣的校園氛圍，有助適應校園生活，他特別感謝老師們今天的安排。

我曾與家長分享過幾點讓學生更適應開學，其中一點是適當的儀式感是重要的，讓他們感受到有時學校都有特別的事，感受校園不一樣的氛圍。

▲ 鄭家明校長接任北角循道學校校長，希望學生們能在校園內感受到幸福。（越玲瓏攝）

一切安排原本在9月1日進行，但突如其來的颱風，讓一切順延至今天，鄭校長沒有失望，認為安全第一最重要，「星期六落波至8號風球後，我們都有回校視察，只有少少落葉等情況，以及吹爛了一塊膠板，但沒有大的損毀，一切都平安，感恩。」

今天看到學生掛上歡笑臉，鄭校長坦言部分學生第一次看到他，好奇問他是誰，「我說我是鄭校長，新學年陪伴大家一起成長了。」部分已見過他的同學，在校門前已急不及待向校長透露在暑假的開心事，逗得校長很高興，「很多同學都很開心，尤其是打完風更期待返學，我見到小朋友的學習動機都好強，也很乖巧有禮，會主動分享自己的心情。」

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受惠颱風假完成功課

升三年級的林同學向TOPick表示，很開心因為颱風多了3日假期趕功課，「我昨日才完成暑期作業！」而升四年級的羅同學分享自己在暑假參與了舞台劇表演等興趣班，學會了很多知識；而最多人表示與家人去旅行，包括日本、台灣、澳門，當中五年級的陳同學與家人快閃2天北海道，行程以食為主，「吃了幾塊三文魚，主要都是吃飯！8月底機票比較平，又要趕著開學，所以只去了2天。」

▲ 鄭家明校長認為儀式感頗重要，讓學生在特別的日子感受校園不一樣的氛圍。（越玲瓏攝）

開學前快閃2天北海道

被問到新學年的目標，陳同學稱希望英文科有少少進步，「上個學期考得69分，希望今個學期有70分以上，進步一兩分都可以了，逐步升啦！」陳同學要取得100分，最快都要十多年後大學畢業了。至於升二年級的梁同學比較進取，目標本學年在中文科能取得100分；還有一些小五小六女生表示，希望今學期能考好呈分試，升讀一間理想中學。

▲ 學生對於颱風過後終於重返校園，見到一班同學仔和老師都好興奮。（越玲瓏攝）

期望學生有「AERO」素質

鄭校長喜見學生們經過暑假後都成長了不少，期待學生跟他們分享見聞。作為新上任的校長，鄭校長對學校也有一些發展計劃，當中有個3年計劃圍繞著「DREAMS」的生命素質，主題為「飛躍北循夢」，讓小朋友能尋找及努力完成夢想，從中推動小朋友找到學習動力。他引用飛機Aeroplane中的「AERO」去闡述學校願景。

A代表Active Learning、E是Enjoyment、R是Relationship、O則是Opportunities。我們希望小朋友主動學習，我們尤其重視小朋友軟實力的成長，並探討成長思維。我希望小朋友能找到內在動機，開心地向前跑。

▲ 鄭校長以「AERO」4個英文字代表學校願景。（越玲瓏攝）

鄭校長特別強調快樂學習，但這不能強迫，學校可以做的是創造氛圍，加強人與人之間的互動，即是Relationship，讓小朋友自己感覺到幸福。

究竟我們是一間傳統學校，還是happy school？北循可能兩者並存，北循既重視小朋友的學術和其他方面如課外活動等表現，但更重視小朋友能否愉快學習，所以我們需要考慮如何讓小朋友有更好的well being（福祉）。

最後的Opportunities，鄭校長希望新加入北循的同學，包括一年級及插班生，要知道自己有無限可能性，希望他們能在校園中展現出幹勁、有僕人領袖的態度去服務同學及發揮領導才能。「希望在北循之中，我們的家長、老師一同幫小朋友在這4方面成長，讓北循的小朋友在校園內感受到幸福。」

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記者：林綺玲