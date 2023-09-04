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【優惠】Trip.com明起5晚推快閃優惠　焦點：$199海洋公園門票連哈囉喂6間鬼屋

社會 18:05 2023/09/04

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

Trip.com 9.9狂賞。（Trip.com 提供）

Trip.com從明（5日）晚至本周六（9日）連續五天，每晚9時推出快閃優惠，包括台北機票連酒店套票享額外優惠，以及199元香港海洋公園門票，及低至64折的Häagen-Dazs 雪糕月餅兑換券。此外，萬事達卡持卡人在9月5日至9日活動期間預訂機票/機票套餐滿1,000港元或以上，即可獲得最高249港元的折扣，詳情即看【下一頁】

「快閃當地體驗開搶」活動詳情：

9月5日

  • 香港海洋公園門票連「哈囉喂·全園祭」6間鬼屋 $199
  • 2023 Häagen-Dazs 雪糕月餅兑換券$250，低至64折 ，僅限App內預訂

9月6日

  • Trip.SIM 旅行數據漫遊電話卡 4日/7日 (Megasale 4日數據卡限量HK$9/張)，原價$48，限量50張
  • 日本4G高速WiFi租用（香港自取，全程不降速）$37.90/天

9月7日

  • 澳門teamLab超自然空間入場門票$279/2張，平均一張$139.5
  • 澳門敞篷觀光巴士買一送一$100

9月8日

  • 《鬼滅之刃全集中展》(香港站)成人門票$49，原價$108
  • 《Mattel PlayHouse》香港站$99親子票(1位成人＋1位小童)，原價$276

9月9日

  • 新加坡環球影城門票買一送一$240，原價$950.24

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責任編輯：陳麗娜

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