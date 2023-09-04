【玲玲友情報】麥玲玲與老公撐枱腳食迴轉壽司險扯火　 黃紫恩為出Pool決定封嘴

▲ 胡美貽、黃紫恩、麥玲玲、蔡景行。

堪輿學家麥玲玲主持的J2清談節目《玲玲友情報》，在後晚（9月6日）一集的主題是「出Pool」，「唔玩風水玩吹水」的玲玲姐請來戀愛教練Angus分享工作上遇到趣事，還找來J2er黃紫恩（Jojo）、胡美貽（Nicole）和蔡景行（行仔）齊齊吹吓愛情水。

從事愛情配對工作的Angus，經常遇到客人提出騎呢要求，有一次一位在美國矽谷做IT的男士，想找一位樣貌和身材俱值95分的女士做女友，豪氣表示能令對方衣食無憂之餘，每個月更可送上名牌手袋做禮物，玲玲姐聽罷大笑：「抵佢冇女朋友，你唔可以覺得個個人都黐住個價錢牌，講感情架嘛！」

Angus又謂曾遇過有男士以「處女」為擇偶條件，主持們聽畢均勁大反應，並好奇Angus如何替女方驗明正身。玲玲姐之後亦自爆遇過不少有奇怪擇偶要求的客人：「我有個客話一定要搵個女仔鍾意食餃子，有個女仔就話個男仔一定要返著西裝嘅工！」

玲玲姐開心Share完還忍不住警世地感嘆謂：「條件你自己Set啫，但真正遇唔遇到係另一回事。你Set到條件好高時，先望望自己，要求愈高，成功找到心儀對象機會就愈低。」

吹水期間，玲玲姐大爆老公當初擇偶條件亦相當不切實際：「希望將來另一半係超瘦，同埋預佢結婚後肥30%就啱啱好，呢啲就係怕咩就踩咩。」

她又大爆老公刻意挑選「平民餐廳」作首次約會撐枱腳地點，全因想測試約會女士人品和質素，豈料不但因而一度激到約會對象拂袖離座，玲玲姐亦吃迴轉壽司吃到扯晒火：「好麻煩，食住嘢都要不斷TUN位，嘩！真係想打人，好彩我個人唔現實啫。」

自命「魔高一丈」的玲玲姐，又自爆首次跟老公約會節目是睇三級恐怖片，而且老公竟比她更驚青，相當驚爆。

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Jojo單身全因衰多口？

節目中，Jojo和行仔更鬥自揭及被揭單身真相，當中以Jojo最為不堪入目，自覺只是因「要求高」要出Pool無望的Jojo，竟遭工作人員圍插「太麻甩、太嘈、樣衰、成日亂噏、頭大身細、胸唔夠大、太過性感及講嘢太快」。

她事後不但大方承認「全部都啱」，更揚言為出Pool決定封嘴。

Nicole則自爆與另一半撻著主因通常是同樣「瘋癲」。

她解釋說：「我做嘢比較癲，咁我有一個係因為賽車，一個係因為夜蒲，然後玩到好癲冇Feel變有Feel。嗰兩個男仔都畀人覺得係癡線佬，咁啲人就覺得我係癡線婆。」