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【開學日】孔教大成小學收18名私小一生　校長稱派0班反獲更多學生報讀　

社會 16:40 2023/09/04

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

孔教學院大成小學新學年小一獲「派0班」，但早前獲教育局批准在新學年開設「私家班」，至今取錄約18名小一新生。（資料圖片）

復常後首個新學年於今日（4日）開學，位於黃大仙的孔教學院大成小學新學年小一獲「派0班」，但早前獲教育局批准在新學年開設「私家班」，至今取錄約18名小一新生，當中有學生來自深圳；學校目前正申請轉為私立學校，計劃3年後轉為私校。校長袁潘淑嫻表示，區內人口老化嚴重，因此轉型為私立學校屬其中一條出路，並認為以往收生較差或與家長未必認識學校有關；另指「派0班」事件後，反而有更多學生報讀。

有學生對於開學，表示心情興奮，期待與同學見面。亦有家長認為，對小一至小三學生推行上午上課、下午進行體育及藝術活動的「半留宿式」教學模式，對小朋友發展較好，不一定對著書本才學到知識；更有家長認為，學校增設泳池、羽毛球場等，能令子女受惠。

校長袁潘淑嫻表示，學校正申請轉型為私立學校，並指黃大仙區人口老化嚴重，轉型為私立學校屬其中一條出路。她又認為，以往收生較差可能與家長未必認識學校有關，更認為今次「派0班」事件後，反而有更多學生報讀。

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責任編輯：梁凱婷

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