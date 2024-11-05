移民英國｜移英港人第一份工做咩？　港爸自稱陪玩專員原來最多人做呢行

▲ 不少港人家庭移民英國面對搵工難題，有網民問大家移英第一份工做咩？

【BNO/移民英國/英國搵工】近年不少港人家庭移民英國，人在他鄉，有人很快適應新生活，也有人還在摸索前路。對不少移英港人來說，搵工是其中一個難題，未必可以做回本行，又是否願意轉行。近日有網民在社交平台詢問大家，移英後的第一份工作究竟做甚麼，引起網民熱議。

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移民英國搵工｜港爸湊仔時間增多

該名網民於facebook群組「英國香港人生活交流區」，問道「大家去到英國嘅第一份工係做咩呢？」移英港人反應熱烈，紛紛回應，大家都在各行各業找到一席位，有網民讚賞「香港人真係好叻！適應能力強！」其中有港爸媽分享他們的經歷，有爸爸表示︰

做陪玩專員，我都係陪自己小朋友啫，香港邊有時間同佢哋玩……

移民英國搵工｜港媽移英變外傭

在香港為口奔馳，家長陪伴小朋友的時間有限，這位港爸道盡了不少父母的心聲。不過，他續指移英一個月後已找到工作，繼續投身零售行業，揚言「開始無間地獄」。另有港媽稱來英國後成了外傭，全天候照顧子女，她指「做姐姐兼司機……仲要冇糧出」。

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移民英國搵工｜大多放下身段由低做起

帖文成為了不少網民尋找相關工作的參考，有網民稱第一份工作是在中學任職文員，有人留言「我見到依啲工，但係一講到要good communication，我就唔係好敢見，驚要英文好好先做得，實況其實係咪都要好勁嘅英文？」網民回覆，中學文員要求大學畢業、英文溝通良好，他提供貼士「大前提係以前嘅工作經驗都係要全用英文溝通+書寫」，他認為英國學校要求比較高。

移英後收入可能比以前少，大家又可否放下身段，接受由低做起？當中有網民分享做過酒店執房清潔一個月，後來做返本行，而他在正職之外，逢周五和周六晚上都在外賣店廚房做兼職。有網民慨嘆，「大家英文都好掂，我只係做過中餐樓面。」另有網民做速遞、做倉、做超市助理、在快餐店打工等。有網民大呻︰

做食品廠，做咗2日太辛苦quit咗。因為要返12 hours一更，著住對安全鞋企12個鐘頂唔順。

移民英國搵工｜最多移英港人「量地」

總結網民的留言，原來最多人「量地」，正確稱呼是地面測量員，有多位網民投身這一行業。有行家表示，「做咗over 1年，已經升咗職，做高級地面測量員。」點擊睇更多移英港人的第一份工︰

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