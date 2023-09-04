【人工智能】新健社引人AI復康療程　為中風患者度身訂造復康運動

▲ 全新手機程式鼓勵患者在家運動。（陳靜儀攝）

由中風患者及家屬組成的團體「新健社」宣布，引入全新流動應用程式，由醫護人員利用智能平台評估，經註冊物理治療師為中風患者度身編訂復康療程。

醫護人員會按患者年齡、病情及復康部位等因素，配對合適的運動種類予患者，讓中風患者在家中可透過AI程式輔助進行復康運動，更精準訓練需要復康的部位。

腦神經科專科醫生黃家星指，應用程式會針對不同程度的中風患者制訂運動，每款運動均有影片教學。他表示，使用AI輔助中風患者進行復康運動能夠提升其依從性，並且透過多方監測，促進醫患家人之間溝通。

透過AI實時追蹤動作，並即時根據動作進行評分能增加復康運動的趣味性，提升患者對運動的意欲。惟黃家星指，AI人工智能復康療程主要針對輕度及中度患者，如中風後遺情況非常嚴重，或無法跟隨指示運動，未能採用AI療程。

AI療程提供約300個運動 患者需經醫護人員推薦方可進行

中風患者需經專業人士推薦，才可進行AI人工智能復康療程，療程約有16種共300個運動，醫護人員會評估患者情況，再安排合適運動予患者。

東華三院醫療及健康科學學院高級臨床講師黃潔怡表示，如患者能完成醫護人員安排的運動，並獲得不錯分數，要應付日常生活問題應該不大。AI人工智能會偵測患者運動時的表現，幫助醫護人員跟進患者的參與度、關節的康復進度等，配合治療改善患者的情況。

新健社正就使用手機APP進行 「在家數碼復康治療」，對改善中風患者的身體機能和生活質素的成效進行評估，並招募30名首次中風，以及距離中風時間不超過6個月輕度至中度嚴重程度中風患者進行研究。AI人工智能復康療程暫時只於個別私立醫院提供，如其他中風患者對療程有興趣，需自行聯絡新健社。

中風患者：AI療程比室外運動方便快捷 幫助鍛鍊深層肌肉

吳凱琪十多年前與家人旅行，途中突然頭量，並出現休克，醫生其後指她患有先天性血管畸形，需進行開腦手術。吳凱琪憶述，此病當時為她帶來很多後遺症，包括難以辨認人、視力模糊、記憶力減退、及無法自理生活等，其眼、頭、頸部位都難以活動。

她得知自己成為永久傷殘人士後，形容「一切都要重新開始，好似bb仔一樣」。吳凱琪表示，康復的過程十分漫長，她積極找尋復康方法，參加不同殘疾人士運動，包括田徑、乒乓波、羽毛球及射箭，雖然初時比較容易跌倒，而且步伐較慢，但逐漸累積經驗後，吳凱琪慢慢上手，目前除了是殘疾人士奥委會訓練的會員，亦是香港分齡賽的香港代表。

吳凱琪指，康復後只有3個月至半年時間在醫院進行物理治療，其後就要靠自己在家訓練。吳凱琪兩個月前接觸AI人工智能復康療程，認為療程比一般室外運動方便快捷許多。AI人工智能復康療程方便她隨時隨地做運動，即使在家中、穿著睡衣，只要有只能電話就可以鍛鍊身體。吳凱琪坦言，但肌張力仍然有待增強，又指中風人士很多時會忽略一些小部位，如手部肌肉。比起室外運動，她認為療程更能幫助她訓練集中力，並有意識地做每一個動作。

她又指，應用程式會要求動作放慢，越慢就代表控制身體的力度要越使力，令身體血液循環更好，亦能夠鍛鍊深層肌肉。吳凱琪指，運動需要持之以恆，雖然腦部的復原速度較慢，但相信保持運動習慣，以及足夠時間休息，對復康進度會帶相來好處。

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記者：吳穎嵛