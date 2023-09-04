【房屋供應】屯門北擬建逾2萬伙公營房屋　較2年前規劃少約1,200伙

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政府擬於屯門新慶路及康寶路建公營房屋，項目位於屯門新市鎮邊陲以北，3幅用地合共提供2.04萬個公營房屋單位，料2031/32至2033/34年度分階段落成。然而，翻查過去規劃署文件，該項目原擬建2.16伙單位，最新發展計劃減少了約1,200伙公營房屋。

政府擬於屯門新慶路及康寶路推展公營房屋發展計劃。項目位於屯門新市鎮邊陲以北，總佔地約29公頃，項目主要包括3幅發展用地，分別為新慶路用地、新慶路延伸用地和康寶路用地，預計可提供2.04萬個公營房屋單位、2個公共運輸交匯處、1個體育館及11人足球場、1所小學及相關社區設施。政府初步預計，有關發展項目將於2031/32至2033/34年度分階段落成。

按現時的發展時間表，待土拓署完成相關工地平整工程後 ， 房屋署預計公營房屋工程於2027年起分階段陸續展開，並於2031年至2034年分階段落成。

翻查過去記錄，規劃署曾在2021年就上述計劃諮詢區議會，當時發展計劃擬提供2.16萬個公營房屋單位，較現時的2.04萬伙多約1,200伙。而按當年時間表，預計入伙年份為2030至2033年，工程進度整體推遲了一年。

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記者：陳梓蔚