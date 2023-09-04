【經絡養生】子時走膽經辰時走胃經 12個時辰經絡養生法

▲ 洋甘菊茶。

暑假完結，學生們是時候調整生理時鐘，每天早點上床睡覺，以確保開學時有充足的休息。中醫學有經絡養生的時間概念，根據人體的生理時鐘和經絡的活躍程度，每個經絡在一天內的不同時段會呈現不同狀態。

子時（晚上11至1時）︰走膽經，身體進行垃圾排洩的時間，充足的睡眠有助於膽的排毒功能。如未能入睡，可以飲用一杯紓緩神經、幫助入眠的洋甘菊茶。

丑時（晚上1至3時）︰走肝經，是排毒和養血的時間，建議深度睡眠。如果你在這段時間還要工作熬夜，可以焗一杯菊花枸杞茶，增加排毒效果。

寅時（早上3至5時）︰走肺經，肺氣不足的人容易在此時咳嗽。如很多時半夜咳嗽要飲水，可睡前用雪梨乾焗水，把保溫杯放床邊備用，有助促進肺部功能。

卯時（早上5至7時）︰走大腸經，如果已經起床，可以喝一大杯溫水幫助排便，促進腸道健康。

辰時（早上7至9時）︰走胃經，這是消化和吸收營養的最佳時機。在早餐時間，加一杯紅糖生薑茶，可有助增強胃部功能。

巳時（早上9至11時）︰走脾經，脾臟主管肌肉，可以做一些伸展運動，提升工作效率。同時，飲一杯山楂茶有助健脾開胃。

午時（上午11至1時）︰走心經，此時陽氣最旺盛，可以減緩工作節奏，紓緩壓力。午餐後，飲用一杯能清心去熱的蓮子心綠茶，有助保持冷靜和專注。

未時（下午1至3時）︰走小腸經，午餐時間也是小腸吸收營養的時間。飲用一杯大麥茶有益腸道健康，讓你的消化系統更加順暢。

申時（下午3至5時）︰走膀胱經，多喝水有助於排出膀胱的廢物，也可飲用能利尿消腫的玉米鬚茶。

酉時（下午5至7時）︰走腎經，適合運動，有助腎臟排洩毒素。飲用炒黑豆茶最合適，既能補腎益陰，又可活血利水，改善腎虛腰痛。

戌時（晚上7至9時）︰走心包經，是血管清理的時間，血液循環最旺盛，血壓可能會升高。為了維持心血管健康，可飲用丹參綠茶，有助放鬆血管，安神定志。

亥時（晚上9至11時）︰走三焦經，是人體免疫系統和淋巴休息、過濾的時間，睡前洗澡或泡腳有助入睡。如受失眠困擾，可飲用酸棗仁茶，有助安神助眠。

原文刊於《晴報》，原題為經絡養生時間表