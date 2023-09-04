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【創意發明】9歲女童設計單手可貼膠布　 獲藥妝店賞識投入生產每塊不用1蚊

親子 16:37 2023/09/04

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

日本一名9歲小學生設計單手可貼的膠布，獲得世界青少年發明設計獎外，更得到日本大型藥妝店商品化。

小朋友總是創意無限！日本一名9歲女童設計出單手可貼的膠布，獲得世界青少年發明設計獎外，更得到日本大型藥妝店青睞，大量生產正式商品化，每片膠布僅售16日圓（約0.9港元）。

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日本《朝日新聞》報道，就讀日本茨城縣江川北小學的宇賀持琴音，經常傷及手指、手掌、膝蓋等部位，要其他人幫忙才可貼上膠布，「很多時因膠布左右過長而互相黏住，母親就會剪下膠布其中一邊，讓膠布更易貼好」，啟發她創作這款單手也可以使用的膠布。

她在去年的「世界青少年發明設計展」中，設計一款單手也可容易黏貼，紗布部分置於一側，讓老人家和小朋友容易自理，簡單而實用的發明為她贏得銅賞。世界青少年發明工夫展是日本一年一度的大型學姐比賽，參加者來自小學到中學，比賽作品向來備受日本全國關注。

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在本港設有分店的日本大型藥妝店松本清，非常欣賞琴音的設計，決定將其設計惠及大眾，大量生產正式商品化，並於上月在日本公開發售，一盒20片的膠布售價327日圓（約18港元），每片約0.9港元。翻查香港松本清網頁，未見有關商品出售，有興趣購買的人士或需到日本才可買到。

松本清為了促進銷量，更製作了微電影講述宇賀持琴音的設計意念！

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責任編輯：王明芳

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