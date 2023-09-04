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【香港小姐2023】王怡然父親發文護女反火上加油　自稱租屋冇物業再被質疑

娛樂 18:29 2023/09/04

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

王怡然父親自稱租屋冇物業再被質疑。

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》三甲出爐，分別由莊子璇、王怡然及王敏慈奪得冠、亞、季軍。

今屆的三甲港姐是非不斷，亞軍王怡然被爆父母於內地經營補習社騙財達千萬，且捲款潛逃至香港。

王怡然被爆父母於內地經營補習社騙財達千萬，且捲款潛逃至香港。（陳慧安 攝）

前日（9月2日）王怡然爸爸王召軍終蒲頭，以「我是王召軍，漢普森教育的創始人，這是一封遲來的道歉信」為題，公開發布道歉信，否認捲款潛逃。

他解釋稱之前沒回應並非捲款潛逃，而是沒有找到回應的最好方法。最後他以父親身份向女兒王怡然道歉，「爸爸本該護你們一生周全，但由於我的事業失敗給你們造成了如此惡劣的影響，我非常的愧疚，我是一位失敗的父親，但我永遠愛你們。」

【香港小姐2023】王怡然爸爸公開發道歉信　王召軍：我的事業失敗造成如此惡劣的影響

最新影片推介：彭慧中專訪

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【TOPick柴犬追星】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算

再被網民質疑

道歉信似乎未撲滅債主怒火，反而火上加油，湧入王召軍社交平台催促他返回內地親身面對，王召軍繼續發文表示：「我可以坦蕩的說，所有的資金都用於了公司的營運，我未拿走分文！」

同時，他對擁有物業在手可賣樓還債作出否認，指所居住的單位是租回來，而非自己物業：「不瞞大家說，我們現在居住的房子是租的。」有網民就認為王召軍所說的通通都是「藉口」，認為就算租屋也可以租個較便宜：「為何不去租個便宜的？為何跑來香港高消費生活？」

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債主湧入陳自瑤直播

有債主更湧入陳自瑤直播帶貨的聊天室瘋狂洗版「Lynn快來直播還錢」、「撤銷Lynn」、「王某還錢」等，陳自瑤疑擺出黑面表情，令人回想起其丈夫王浩信在《萬千星輝頒獎典禮2020》奪得視帝一刻。

債主湧入陳自瑤直播帶貨的聊天室狂洗版，陳自瑤疑擺出黑面表情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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