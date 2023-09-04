【酒後駕駛】颱風天丈夫被酒駕者奪命 妻悲痛為亡夫設靈125字洩心聲

▲ 酒駕害人，有台灣人妻在颱風天悲痛地為亡夫設靈。

颱風海葵為台灣帶來狂風豪雨！一名人妻在這個惡劣天氣下，不是在家做好防風措施，而是為被酒駕撞死的老公設靈，她上網發文悼亡夫，悲痛的表示在颱風天，「為了爸媽和孩子們，只能強忍著淚，偽裝堅強的扛起所有事情，我的心好痛好痛好痛，也好恨。」她以125字洩心聲，帖文惹哭不少網友，大家紛紛留言為她打氣！

最新影片推介：

該名台灣人妻，昨日在Facebook的「匿名公社」悲痛發文，表示颱風天幫老公設靈，她不敢哭，只能堅強、勇敢，

因為爸爸媽媽還有孩子們，已經哭了一天，所以我必須堅強勇敢。

她向離世的老公指，她的心非常之痛，也好恨，因為奪走他的不是病魔，而是酒駕的人，

是個酒駕的垃圾，我的心真的很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛

125字的貼文，內容如下；

颱風天的今天 我們卻在幫祢設靈堂 我不敢哭 我要堅強 我要勇敢 因為爸爸媽媽還有孩子們 已經哭了一天 所以我必須堅強勇敢 但是老公~ 我的心好痛好痛好痛 也好恨 因為奪走你的不是病魔 是酒駕的人 是個酒駕的垃圾 我的心真的很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛很痛

網民斥酒駕應嚴懲

125字的悲痛文惹哭不少網民，並紛紛留言送上安慰及打氣，「為母則強，追究責任到底！抱抱妳，眼前先把丈夫的後事圓滿，孩子需要妳，所以妳要好好的照顧自己，有事情沒地方說就上來說說，大家都在」、「抱抱妳，請不要逼著自己堅強勇敢，想大哭就大哭，想大叫就大叫，請讓自己的情緒用力釋放，慢慢來別急著讓自己好起來」。

另有不少網民斥責酒駕者，更表示應該要嚴懲，「酒駕真的全都該唯一死刑」、「酒駕肇事應該至少關20年不能假釋，致死的麻煩死刑」、「公布酒駕者的面容用意何在？加重刑責不是比較有嚇阻效果嗎？」、「酒駕真的應該下地獄！！！」、「到現在酒駕新聞不斷，明顯罰則太輕。酒駕致死應該判死，以命抵命才公平」。

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳