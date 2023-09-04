【詐騙按揭】涉獲780萬元按揭貸款後出租單位　高級消防隊長否認欺詐開審

▲ 高級消防隊長涉欺詐按揭貸款，案件今移師荃灣裁判法院開審。資料圖片

39歲高級消防隊長疑以近1,000萬購入新蒲崗譽‧港灣一單位，獲批近780萬元按揭貸款，並於收到貸款當日以逾2.1萬元月租出租單位，在警誡下稱明白取得該物業按揭貸款的條件，以及承認單位一直出租。。涉案高級消防隊長今（4日）於荃灣裁判法院（暫代區域法院）否認兩項欺詐罪，案件開審。

被告許智豐（39歲），報稱消防處高級消防隊長，被控兩項欺詐罪。

控方開案陳詞指，被告於2020年4月10日經利嘉閣地產有限公司時任物業代理左綺琪，以965萬元購入新蒲崗譽‧港灣一單位（下稱該物業）。被告就該物業向中國工商銀行（亞洲）有限公司（下稱工銀亞洲）申請80%按揭貸款，並將一系列文件交予工銀亞洲，工銀亞洲再香港按證保險有限公司審批。

同年5月6日，香港按證保險向工銀亞洲發出「原則上批准」通知書，使工銀亞洲可以近80%按揭成數向被告提供近780萬元按揭貸款。工銀亞洲高級個人金融客戶經理梁偉業其後與被告會面，並解釋按揭計劃文件內容及條款，當中包括該物業須用作自住用途，被告表示明白及簽署該文件。

控方指，於辦理所有手續後，被告曾詢問梁若日後把該物業出租的話會有甚麼後果。梁回應指若被告欲將物業出租，被告必須立即向工銀亞洲等作出申請，並須退還當中按揭差額予工銀亞洲。工銀亞洲最終於2020年7月6日發放近780萬元按揭貸款至被告銀行戶口。

同年7月4日，被告問及時任物業代理左綺琪該該物業市值租金，被告兩天後委託利嘉閣出租該物業，並於7月8日成功以逾2.1萬元出租單位。

及至2021年5月28日，廉署人員與被告進行警誡錄影會面，被告在警誡下稱明白取得該物業按揭貸款的條件，包括物業的自住要求。被告承認自2020年7月8日起，該物業一直出租，以及被告從未在該物業內居住。

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記者：梁錦麟