【新藥審批】消息指新藥審批制度將簡化要求　只需提供一個地域藥劑製品證明書

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本港近年銳意成為創新生物科技中心，而政府就新藥註冊制度料會有大改變。消息指，下個月公布的施政報告當中，將會提到本港藥物審批制度有所更改。由目前要求新藥於36個地區當中至少兩個取得「藥劑製品證明書（CPP）」，減為只要求一個。新安排簡化後，內地等地區只取得一個CPP的藥物，例如癌症、罕見病的藥物可以引入香港，料本港註冊藥物的數目會上升。

新藥要在香港註冊使用，須取得至少兩個列表地方監管機構的CPP，政府去年將列表地區加入4個新國家，包括內地、巴西、韓國和新加坡，令列表地區的數目增至36個。消息指，新安排實施不足一年，藥物註冊制度將再有改變，由要求兩個列表地方，改為只要求一個。換言之，由內地或其他地區研發的藥物，無需其他地區認證，即可來港申請註冊。

衞生署發言人回覆查詢時表示，香港藥劑業及毒藥管理局會繼續留意情況，在符合安全、效能及素質標準的大前提下，因應實施經驗和需要，檢視及優化藥物的規管和註冊安排。管理局不時檢視藥物規管的註冊要求。藥學會前會長鄺耀深向TOPick表示，新安排若實施，本港註冊藥物數目料會提升，部分癌症、罕見病等藥物，或不再需要透過「指定病人用藥計劃」引入藥物，可以加快令病人獲得治療。

醫務衛生局局長盧寵茂日前表示，考慮設立「港版FDA」，亦即類似美國食品及藥物管理局的藥物審批機構，並希望本港自主研發藥物可以進入內地，吸引外資來港研發。鄺耀深預計，藥物審批制度即將出現改變，料是為了摸索日後本港成立自主藥物審批的監管機構舖路，日後本港、澳門及內地的新藥或同步進行註冊。

本港仍然自主審批藥物 料新藥設途徑准入內地

據了解，日後本港若設立自主藥物審批機構，仍然會獨立運作，以維持本港藥物審批的公信力。至於國務院於上周公布河套區規劃中，提到的「藥物審評檢查大灣區分中心」，料會成為日後本港自主研發藥物進入內地的途徑。消息指，兩者將會同步進行，由於成立「港版FDA」需要資源及人手，目前仍然於規劃的階段，而藥物進入內地市場，則由國家主導。

藥學會前會長鄺耀深向本報表示，不少藥廠基於資源問題，均只會於一個地區進行臨床研發。受礙於各國的保護主義政策及地緣政治影響，新藥要取得兩個地區的CPP並不容易，而內地新藥申請其他地區的CPP則更為困難，需要花費不少時間。鄺耀深續指，不少藥物即使與原廠藥成分一樣，不過由於新藥本身未必有兩個CPP，也無法引入本港使用。他指，正廠及副廠的藥物的價錢可以相差10至20倍，料當局簡化至只需要一個CPP，可以避免藥物壟斷的情況，藥物價錢亦可以下降；預料修改新藥註冊制度後，目前未於本港註冊的癌症、罕見病疾病藥物最為受惠。

至於證明書「二減一」後，監管機構對於藥物質素的把關會否受影響。鄺耀深表示，要視乎新制度是否會設有其他特定條件，初步對於藥物質素並不擔心。不過他指，目前36個表列地區當中部分是歐盟地區的國家，而歐盟地區是統一就藥物作審批，認為若實施新制度後，仍沿用現行表列地區制度並不理想，建議改以歐盟、英國等監管區域作劃分。

內地學者：如本港取得國際認可 可吸引大量內地生物製藥公司借助香港走出世界

中國醫藥創新促進會執行會長宋瑞霖出席一個活動時表示，香港擁有5所世界百強大學，但很少能夠將接近商業化的科研技術進行本土轉化，阻礙招商能力，認為香港需要發展類似美國食品藥物管理局(FDA)的生物醫藥審批平台。

宋瑞霖指，香港幾間大學實驗室均可發揮藥品檢驗作用，成立「港版FDA」的內在結構相對齊全。他認為，香港未來需要與國家藥品監管部門取得共識，允許日後在港批准的藥品安定性試驗項目，建立在國際醫藥法規協和會(ICH)的標準上，一旦取得國際認可，就能吸引大量內地生物製藥公司借助香港走出世界。

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記者：陳展棋