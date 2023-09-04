【中年好聲音】龍婷再跟交響樂團開騷　為青年愛樂樂團籌募經費

▲ 龍婷再度跟交響樂團開騷

龍婷今年 5 月聯同香港青年愛樂樂團在文化中心舉行音樂會，反應熱烈，為照顧上次買不到門票的樂迷，她將於10月20日再度聯同這班青年樂手，於旺角麥花臣場館舉行「星夢交響慈善音樂會 Part 2」，繼續為喜愛管弦樂的青年人籌募經費，給他們提供免費的訓練和演出機會。

龍婷說香港青年愛樂樂團是香港一支超過10年歷史的青年交響樂團，她覺得能够和這支有水準的樂團合作是很難能可貴的事。

她憶述2020年接到樂團創辦人林啟暉總監的電話：「他認為我有逆境自强的特質的經歷，是一個勵志的故事，很值得年青人學習。」

龍婷續說樂團創辦的初心就是為香港有音樂追求，特別是夾心階層和基層的青年樂手，提供一個樂團訓練、踏足舞台演出和向上游的機會，她知道要營運一隊交響樂團實在不容易，所以希望能為樂團出點绵力。

她對舉行「星夢交響慈善音樂會 Part 2」義不容辭，也在和製作團隊構思如何為這次音樂會注入新意，今次音樂會票價分別為$980 、$580 和$380 三種，並於 9月4日（星期一） 在「鄰住買」及栢圖娛樂優先訂票。

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