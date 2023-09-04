【最熱八月】今年8月香港平均氣溫達有紀錄以來最高　全月總雨量僅140.7毫米

▲ 今年8月香港平均氣溫達有紀錄以來最高。（陳靜儀攝）

2023年8月香港遠較正常炎熱，天文台指這主要受南海北部海面溫度較正常溫暖及於華南沿岸較正常強的低層西南氣流影響。

八月平均氣溫29.7度及平均最低氣溫27.8度，分別較其各自正常值高1.0度及1.1度，兩者均為有紀錄以來八月的最高紀錄。此外，八月平均最高氣溫32.4度，較正常值高1.1度，亦是有紀錄以來8月的第二高之一。

連同異常炎熱的6月及7月，本港經歷了一個有紀錄以來最炎熱的夏季。2023年6月至8月平均氣溫為破紀錄的29.7度，而平均最高氣溫32.4度及平均最低氣溫27.6度，兩者皆是同期有紀錄以來第二高。2023年8月的熱夜數目共15天，是8月有紀錄以來最高紀錄之一。

8月亦遠較正常少雨，全月總雨量只得140.7毫米，約是正常值453.2毫米的百分之31，是有紀錄以來8月的第九低。本年度首8個月的累積雨量為1,157.2毫米，較同期正常值1,921.5毫米少約百分之40。

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記者：黃穎津