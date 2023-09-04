【有情有義】發哥當年臨時辭演《赤壁》玩死老友　梁朝偉夠義氣接演助吳宇森過難關

▲ 梁朝偉當年臨時頂替發哥演《赤壁》。

梁朝偉日前獲威尼斯影展頒發「終身成就金獅獎」，當時由李安導演手上接過獎項的偉仔感觸流淚。除了李安，這位影帝跟不少名導合作，當中跟吳宇森合作無間的偉仔，早年頂替突辭演的周潤發出演電影《赤壁》，這個超有義氣的舉動至今為人津津樂道！

由吳宇森和張家振聯合製作的《赤壁》上下集分別在2008、2009年上映，兩大男主角梁朝偉和金城武分別飾演周瑜和諸葛亮，事實上當年導演吳宇森一早本屬意周潤發演周瑜、梁朝偉出演諸葛亮。

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▲ 梁朝偉於台上喜極而泣！

周潤發開拍後辭演

該片監製張家振於著作《我的電影人生》講述「換角風波」一事，2007年，偉仔剛演畢電影《色戒》，由於要調養而提出辭演，於是吳宇森找來金城武接演。

不過換角風波接二連三，周潤發一直不肯簽片約，據張家振於書中所說：「他要求的片酬、條件我全部都答應了，他想用的工作人員我也都僱用了，想不通有甚麼其他問題。」

及至2007年4月11日《赤壁》已正式開機，周潤發才突然透過律師通知辭演，使吳宇森方寸大亂，於是張家振相繼邀其他紅星頂替演周瑜一角，可惜因時間太倉促而一一推卻。

當中李連杰也十分仗義，主動聯絡劇組表示願意幫忙，無奈當時他正在拍《功夫之王》，可是《赤壁》已開拍，每日製作費如「倒水」一般，並且要依合約交片予片商上映，因此已沒時間待他完成《功夫之王》才入劇組，無奈未能接受李連杰一番好意。

▲ 偉仔與發哥曾在吳宇森的《辣手神探》合作。

影帝係義氣仔女

這在此時，張家振接獲梁朝偉經理人來電，表示偉仔知道劇組遇到困難，願意回組幫忙演周瑜一角，不過因為他剛拍完《色，戒》，要休息一個多月才可以入劇組。

張家振於著作中寫道：「還有一個條件是他不大會騎馬，所以希望不用上馬。我們說沒有問題，這一個多月的時間我們願意等，情願重新安排拍攝日程。 我問彭綺華有關片酬的事，她說隨便你們，有能力給多少便多少！天啊，我正處於絕望之際，梁朝偉救了我一命！我一直沒有跟他說出口，但我心中對他真的感激不盡！」

另外，事前聲稱「不想上馬」的梁朝偉，之後到《赤壁》拍攝現場首日即跳上馬，張家振估計偉仔在休息時勤練馬術，由此看出這位影帝有義氣兼十分專業。

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梁朝偉：我是為了幫吳宇森

其實偉仔曾於某訪問中被問及拍攝《赤壁》時有否墮馬，他強調幸而沒有，更說一墮馬便無命，拍攝萬馬奔騰的場面時，若摔在地上必定被死無異。

另外，偉仔要穿上重幾十斤的頭盔和鐵甲，在40度高溫下拍攝，真的熱得要命。此外為應付普通話對白，偉仔專誠跟老師上堂學習，每天要練習3至4小時，真的練到喉嚨也痛疼。

拍攝《赤壁》那麼辛苦，偉仔曾簡單透露原因：「我是為了幫吳宇森、捱義氣。」，看來偉仔能成就今日的事業，跟他重情義和不計較性格有關吧！

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