【科技向善】每走6000步捐出港幣1元 「99公益日」科研支援香港弱勢社群

▲ 99公益日心連心一起做好事啟動嘉年華日前舉行。（相片來源：騰訊基金會）

騰訊基金會首度夥拍香港社福界心連心大行動，主辦為期10天的「99公益日」 ，啟動禮日前舉行。活動由即日起至本月10日，以「心連心一起做好事」為主題，透過網絡平台及全港各區舉辦十多項慈善活動，帶領大眾關注及支援弱勢社群，宣揚愛心。值得一提的是，今年參與機構的數目比去年倍增，總數達22家慈善機構。

活動策劃之一、騰訊集團公共事務副總裁暨騰訊基金會行政總監李子樹表示，今年的「99公益日」融合了科技、協作及創新三大元素，當中包括「天籟行動」。

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身兼註冊中醫師的李子樹表示，利用中醫知識與科技結合，「把注入天籟音頻AI技術的助聽器引入香港，率先在中西區進行試點，為基層長者及勞工進行聽力測試及評估」。

他提及，基金會今年跟全城街馬合辦「一塊走」慈善捐步捐款活動，參加者每行滿6000步，基金會會捐出港幣1元，以支持傷健共融發展。同時，「基金會與WeChat Pay HK合作建立線上公益捐贈平台，讓22家慈善機構受惠」。

中醫有治未病的概念，此概念可應用到社會民生的問題上。李子樹解釋，「治未病的概念強調以預防為目標，若從小開始關注社會問題，採取行動或做一點善事，就可合力避免問題惡化」。

今年的活動亦有樂齡體適能科技體驗及生死教育，其中名為「讓舊照片復活起來」的項目，是利用AI技術修復逝世親人的舊照片，使相中的人動起來微笑，目前正在測試，有望盡快完成。

心連心大行動副主席譚贛蘭教授亦認同科技重要性，「它不僅可減輕社福界的人手壓力，未來與基金會繼續透過互聯網技術及人工智能，推動有溫度的公益事業，讓每個人都能成為公益的發起者、支持者和傳播者」。

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責任編輯：王明芳