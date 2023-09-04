【KO老人味】40歲後身上易飄「老人除」？　醫生拆解成因教7招擺脫體臭

▲ 年過40的人士身上容易散發「老人除」，有台灣醫生就拆解成因，並教路7招幫助解決問題。

天氣炎熱，乘搭公共交通工具或者在人潮擁擠的地方，除了經常會聞到汗臭，長輩身上有時亦會飄出一陣難以言喻的「老人除」。台灣就有醫生指出，這種氣味是隨著年齡增長而出現的體味變化，多發生在40歲以上人士，並教路可用7招解決問題，揮別「老人除」。

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台灣開業泌尿科診所院長顧芳瑜醫生在個人網站上發文表示，由於皮膚老化後，皮脂腺分泌物中的不飽和脂肪酸Omega-7含量增加了，但同時抗氧化能力卻會下降，因而導致這些脂肪酸容易被氧化，並分解成2-壬烯醛（2-nonenal）。雖然體味的形成並不能完全歸因於2-壬烯醛，不過許多人的確會在中年後注意到自己的體味與年輕時期不同；這其實屬於正常生理現象，但有可能會對個人的自信和社交生活產生影響。

到底「老人味」是甚麼氣味？顧芳瑜就說明，老人味通常會被形容為混合油脂、微量啤酒發酵味，除了會在腋窩或足底散發出氣味之外，若有排尿、漏尿的問題，亦容易混合尿騷味。她指出，體味問題有機會造成部分長輩在社交或行為上的困擾與不便，導致他們不願出門，進而引起憂鬱的情況。

她又進一步分析，指出老人味的成因主要為以下3大因素：

1. 皮膚腺體活動改變

老人味的成因十分多元，基本上因為隨著年齡的增長，皮膚腺體的活動改變，導致更多的汗液和皮脂分泌，為細菌提供更多分解的物質，進一步加重了身體的異味。

2. 排尿困擾

隨著年齡的增長，許多中年人開始面臨前列腺肥大及更年期等問題，這可能會導致漏尿、尿不乾淨甚至尿失禁的問題。這些排尿困擾除了直接影響人們對尿液的控制外，還可能引起泌尿道感染或尿滯留（排尿困難），進而導致身體散發出特殊的氣味。

3. 洗澡頻率降低

隨著年紀變大，有些長輩可能會覺得洗澡變得沒那麼方便，又或者擔心自己因地板濕滑而跌倒，於是選擇2至3天才洗一次澡，導致體味更加濃郁。

醫生分享７招解決「老人除」

那麼，老人味可有解決方法？顧芳瑜就指，要擺脫老人味，可以從生理及生活兩方面入手，並提供7個方法幫助減輕體味問題。

1. 排尿困擾的治療

對於由前列腺肥大或更年期等問題引起的排尿困擾，可以找泌尿科醫生進行全面的評估，了解症狀並制定最合適的治療方法，例如藥物治療、手術或其他介入性治療，從而減少老人味的產生。

2. 處理包皮問題

雖然很多人認為割包皮是年輕人的權利，但近期也有越來越多中年人來諮詢割包皮。原因是擔心隨著年紀越來越大，包皮的清潔勢必無法親力親為，因此希望透過割包皮減少包皮垢引起的氣味，以及發炎的狀況。

3. 衛生習慣的改善

可以考慮增加浴室的輔助設備，例如裝置扶手或是可坐式浴缸，減少洗澡的不便因素。

4. 選擇合適的衣物

選擇透氣性良好的衣物，減少汗臭的產生。

5. 注意飲食

適當攝取營養均衡的食物，避免食用過多辛辣、刺激性或肉類食物。

6. 增加水分攝取

多喝水有助於排除體內的毒素，減少體味問題。

7. 使用適當的衛生產品

選擇適合自己的衛生產品，也建議避免使用過度清潔的產品，反而容易造成發炎的情況。

顧芳瑜最後亦提醒，當身邊長輩親友出現「老人除」或因排尿問題而產生的異味時，可以尋求皮膚科、泌尿科等醫生的專業協助；他們能夠對症狀進行評估，並提供治療建議。同時，積極改善個人衛生習慣可以進一步減少老人味的產生，使人重拾自信，享受更健康、更美好的生活。

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責任編輯：羅嘉欣