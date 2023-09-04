【開學】中大生組「國旗護衛隊」負責開學升旗禮　段崇智普通話籲新生把握大灣區機遇

▲ 中大校長段崇智今早（4日）於開學禮分別以兩文三語致辭。（中大提供圖片）

中文大學今早（4日）舉行開學禮，並首度由中大生組成的「國旗護衛隊」負責升旗儀式。中大校長段崇智分別以兩文三語致辭，其中以普通話提到，中大提供的國民教育課程有助提高學生國家安全意識，籲新生了解國家悠久歷史及發展，並把握大灣區發展機遇，為社會及國家的進步，以至對世界可持續發展作出貢獻。

中大開學日於大學旗台舉行升旗禮，今次儀式是首次由學生組成的「國旗護衛隊」負責，在國歌奏唱期間，分別升起國旗、區旗及中大校旗；校方隨後安排在邵逸夫堂舉行本科生入學典禮。

中大指，為培養學生對國家的歸屬感，並豐富其學習體驗，中大成立1支由中大學生組成的國旗護衛隊負責升旗儀式，並與香港青少年軍總會合作，為獲選的學生提供為期4周的專業升旗訓練，以確保升旗儀式符合最高規格。

段崇智在開學禮上，以普通話致辭時提到，香港享有地理優勢，與內地及國際社會保持緊密聯繫，稱應屆新生成為中大一員，「有機會也有責任進一步了解國家悠久的歷史及多元的現代發展」，大學亦提供了豐富而實用的國民教育課程及活動，提高學生國家安全意識，培養民族認同感。

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段崇智續說，身處粵港澳大灣區，鼓勵同學們把目光放遠，以開放的心了解及把握區內發展所帶來的無窮機遇，裝備好自己，為社會及國家進步，以及對世界的可持續發展作出貢獻。他亦提到，各國家和地區比以往更加唇齒相依，人類正面臨着迫切的地球可持續發展問題，包括氣候變化、能源危機、疾病、貧困和不公平等，均需全球共同關注及努力，盼學生們勇於承擔社會責任，持續思考自身行動和決定會如何影響他人和周圍的世界，並透過大學開拓全球視野，成為有能力為世界作出正面改變及貢獻的建設力量。

段崇智亦以英語及廣東話談及科技發展影響，形容現屆學生是生於數碼年代的一群，希望學生思考如何把握機會塑造未來，在大數據及人工智能（AI）等技術快速發展下，絕不能掉以輕心，必須了解新科技對人類工作方式的重新定義。

段崇智離場時，被記者問到中大校董會改組爭議時，未有作出回應。至於早前曾在立法會法案委員會上透露，曾被中大副校長兼秘書長吳樹培繞過制訂校董會議程的中大校董會主席查逸超，以及多位立法會議員等約140名大學成員及友好均有出席中大升旗儀式。

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責任編輯：馮琪雅