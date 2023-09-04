【榮光禁令】律政司就《願榮光》禁令案提上訴　上訴文件已上載政府網頁

律政司司長早前申請禁制任何具煽動意圖侮辱國歌等4類行為，傳播歌曲《願榮光歸香港》，高院法官陳健強早前拒批臨時禁制令。律政司早前提出上訴，法官已批出上訴許可，正等候上訴庭排期處理。律政司今(4日)發出新聞稿，已將上訴通知書等文件上載至政府、律政司及警務處網站，公眾人士亦可透過掃描二維碼查閱文件。

高院法官陳健強於7月28日拒絕批出臨時禁制令，律政司就判決申請上訴許可，法官於8月23日批出上訴許可。律政司提出的上訴理據，當中大部分理由就法官判決提出訌訴。法官表示考慮國家安全的重要性，以及《港區國安法》屬新的法律領域，故只要涉及法律議題，均批出上訴許可。

高等法院首席法官潘兆初就律政司司長於2023年8月28日送交存檔的單方面傳票申請，今以書面頒令表示經閱讀於同日送交存檔黃靜嫻的誓章及證物後，頒令原告人可將法官陳健強於8月23日給予上訴許可，以及向上訴法庭提出上訴的上訴通知書及有關命令，以替代送達方式送達被告人，即於警務處、律政司及政府網頁發布有關文件副本，並於灣仔分區警署報案室公眾可達的顯眼地方，穩妥展示載有連結至上述文件二維碼的通知書。



公眾人士可透過下列網址或掃描二維碼（見附件）下載有關文件：

• www.gov.hk/tc/theme/courtorder/index5.htm

• www.doj.gov.hk/tc/miscellaneous/hca855.html

• www.police.gov.hk/ppp_tc/03_police_message/hca855.html

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記者：林育慧