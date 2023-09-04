【完成遺願】媽媽遺願盼成為無言老師　石天欣安排亡母在家離世圓願

▲ 媽媽遺願盼成為無言老師，石天欣安排亡母在家離世圓願。

向無言老師致敬！昨日，演員石天欣在社交平台發文悼念因癌症離世的媽媽Daisy，並分享她幫助媽媽完成遺願的安排，令網民深受感動。

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石天欣的媽媽Daisy在2年前確診大腸癌末期，轉移子宮及腹膜。雖然確診後忍受痛苦積極治療，癌指數一路下降至低水平；可惜2年後Daisy癌指數再升高至破千，最終不敵癌魔，今年6月份在女兒陪伴下於家中離世。

昨日，石天欣在Instagram發文悼念媽媽，表示媽媽的遺願是做無言老師，於是她為完成媽媽遺願，安排了媽媽在家中離世。對此，石天欣坦言，提供在家離世服務的機構並不少，但由於很少宣傳和不普及，很多人都不知道有這種做法。她解釋，若病人不是在醫院或院舍離世，遺體正常需由法醫解剖；但做無言老師身體不可以解剖，所以她讓媽媽在家中離世，之後再讓主治醫生上門簽署死亡證，然後殯儀公司安排「行街紙」，就可以直接由家中帶去需要去的地方。

慶幸做對決定：令自己唔需要後悔

石天欣非常推薦讓臨終家人在家離世，「因為喺屋企一定會舒服啲、開心啲、靜啲，屋企人又可以隨時隨地見到，可以親自親手照顧佢……令自己唔需要後悔 喺佢離開嘅時候唔喺佢身邊」。而她表示這樣的安排最終獲得不少長輩佩服，令她慶幸自己做對了決定，「因為佢哋都覺得留喺屋企會係最舒服」。

另外，石天欣還分享Daisy做化療期間的資訊，供對化療有疑慮的人參考；並公佈已向癌症基金會捐出$38000，希望未來能幫助更多有需要的人，讓網民深受感動，稱讚石天欣是「乖女」，亦感激Daisy願意成為無言老師，遺愛人間。

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責任編輯：羅嘉欣