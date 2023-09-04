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【校園事故】中學生上體育堂著錯衫　32度高溫下被罰操場跑圈猝死

親子 19:21 2023/09/04

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美國12歲中學生上體育堂著錯衫，32度高溫下被罰操場跑圈猝死。（iStock圖片，非涉事學校）

酷熱天氣下，在室外活動要注意，以免中暑甚至釀成悲劇。美國一名12歲中學男生因上體育堂著錯衫，32度高溫下被老師罰在操場跑圈，結果不幸猝死。男生的家人不滿，在他出事前要求飲水，老師卻不准許。

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據美國《紐約郵報》報道，加州12歲男生Yahshua Robinson就讀埃爾西諾湖的峽谷湖中學（Canyon Lake Middle School），新學年於8月9日開始。近日他因在體育堂時穿錯衣服，被迫在高達32度下跑圈。Yahshua班上的同學告訴他的阿姨Amarna Plummer，Yahshua在倒下前曾表示自己感到不舒服，甚至無法呼吸，然後就失去了知覺。

要求飲水不獲批准

救援人員趕到學校，將Yahshua送往距離學校約16公里的醫院，同日中午12時55分宣布他死亡。Yahshua的家人得悉噩耗，悲痛欲絕，Amarna指他曾向老師提出想飲水，可是卻得不到，家人希望知道他的死亡真相。

當地治安部門發表一份聲明，證實一名未成年人士需要醫療救助，並已向有關學校了解細節，目前正在調查事件。埃爾西諾湖聯合學區在另一份聲明中寫道，「在這個困難的時刻，我們深感悲痛地確認，我們校區的一名學生因醫療緊急情況去世。」

家人為Yahshua在籌款網站GoFundMe眾籌喪葬費用，Yahshua的父母Eric Robinson和Janae及他們另外3個孩子，正面對失去至親的傷痛，他們寫道「失去孩子的痛苦是難以形容的」。

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責任編輯︰王明芳

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