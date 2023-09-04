【粉嶺高球場】原居民照赴「舊場」揮桿　劉業強︰居民有運動習慣需時適應

▲ 鄉議局主席劉業強總結訪京行程。（趙居逸攝）

粉嶺高球場「舊場」轉為休憩公園，今早11時正式向公眾開放，有原居民仍赴球場打球。鄉議局主席劉業強表示，高球場有過百年歷史，附近居民有到舊場運動的習慣，相信需要時間適應改變。他又希望這麼美好的球場可以繼續做球場，強調政府可以找更好的地方起樓。

劉業強今日見記者時表示，發展高球場有爭議，不希望見到社會再出現撕裂和分化。不過，他稱，最近支持保留球場的聲音愈來愈多，而哥球會就粉嶺高球場環評報告申請司法覆核，案件排期至明年五月初審理，認為大家應該靜觀其變，期望政府多花心思，聚焦舉辦更多國際體育盛事，包括於11月舉行的香港高爾夫球公開賽。

夏寶龍冀鄉議局在大是大非議題勇於發聲

▲ 夏寶龍會見劉業強。（港澳辦圖片）

劉業強日前率領鄉議局代表團訪京4日，期間曾獲港澳辦主任夏寶龍接見。劉業強今日總結行程時表示，夏寶龍充分肯定鄉議局是堅定不移的愛國愛港的力量，經得起風浪考驗，希望鄉議局未來能夠繼續團結一致，高舉愛國愛港的大旗，在大是大非的議題上勇於發聲，支持特區政府依法施政，夏寶龍又強調一國兩制不需要改變，相信香港大部分人都是愛國愛港。

劉業強又指，就今年底的區議會選舉，鄉議局會積極動員廣大鄉郊居民踴躍投票，期望政府可就此加大宣傳。

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記者：趙居逸