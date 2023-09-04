【開學】教大「三代同堂」開學禮幼小生共組升旗隊　新校長李子建：非常感動

▲ 今早（4日）首度由教大生與教大附小及幼兒園學生合作升掛國旗、區旗及校旗。（教大提供圖片）

教育大學今早（4日）舉行開學日升旗禮，首度由教大學生與教大附屬小學及幼兒園學生合作組成的升旗隊，負責升掛國旗、區旗及大學校旗，教大表示，可彰顯「教大大家庭」的團結及薪火相傳精神。同場有超過900名教大、教大賽馬會小學及教大幼兒發展中心的師生出席，可謂「三代同堂」的開學禮。

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9月1日履新的教大校長李子建，今早與一眾大學管理層主持升旗儀式。由教大學術及首席副校長升任校長的李子建首次以校長身分出席儀式，他在儀式後表示，在開學日舉行升旗禮別具意義，很榮幸及高興以新身份來到教大開學及升旗禮，形容心情「非常之感動」，指升國旗及奏唱國歌是培養對國家、對文化民族認同的重要體驗，希望學生能夠爭取機會，通過升國旗及奏唱國歌加強對國家認識及歸屬感。

李子建亦分享教大發展方向，提到未來會繼續強化教師專業、拓展教育科技，開展更具影響力的科研和教育，亦會加強與內地及不同國家連繫，提供更多學習機會，培養學生成為一個貢獻社會、立足國家、面向世界的優秀公民。

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責任編輯：馮琪雅