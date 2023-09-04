【奇怪鄰居】奇怪鄰居4年來擅闖住宅　女住戶得知真相後感崩潰

▲ 奇怪鄰居4年來擅闖住宅，女住戶得知真相後感崩潰。

外國一名女子日前在網上分享，遇到一名奇怪鄰居的經歷。該名女網民分享，指自己意外得悉鄰居在過去4年，趁她外出不在家時，都會用前任屋主的後備鎖匙進入她的家中，幫忙打掃及淋花，令她不勝其擾。

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有外國女網民在Reddit討論區發文講述經過，指自己搬到住所已經4年，鄰居是一名年長的退休婦人，平時跟該名老婦只是寒暄數句，沒有太多交集。近日，她卻意外發現，原來鄰居常在她離開家中時擅自入屋，自己在這4年間卻一直懵然不知。

而鄰居其實是用了前任屋主在15年前給她的一把後備鎖匙入屋。事主於是為新屋換上新鎖，怎料鄰居竟再度上門，詢問是否也可給她一條後備鎖匙，事主聞言後即時回絕，並表示「只要我的父母有後備鎖匙就足夠了」。豈料，此時鄰居卻跟她說：

那我就不能在你外出時，替你的植物淋水了。

此時，事主才終於明白到，原來鄰居擅自入屋是為了幫她打掃，以及為植物淋水。帖文引來不少網民留言討論，有網民狠批鄰居行為奇怪、甚至是瘋狂，也有網民建議事主應在家中設CCTV，以免再有人擅闖家中。

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責任編輯：羅嘉欣