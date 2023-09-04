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【香港小姐】十優港姐麥明詩任上市公司當非執董　緋聞男友盛勁為搶閘賀女友

娛樂 18:56 2023/09/04

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

十優港姐麥明詩獲委任為上市公司非執行董事。

十優港姐麥明詩轉行當OL，並不時在個人社交平台上載靚相，十家以為麥明詩只是當OL兼KOL而已，原來她的事業並不只如此。

綜合教育服務提供者傳承教育（8195）在今日（9月4日）宣布，委任麥明詩為非執行董事，自9月4日起生效。

【十優港姐】麥明詩穿超性感晚裝　Louisa全方位盡顯玲瓏曲線身段【多圖】

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麥明詩年收百萬

雙方訂立服務合約，自9月4日起初步年期為3年。

麥明詩除每年收取36萬元的董事袍金外，她旗下「老麥工作坊」與傳承教育訂立顧問協議，每年收100萬元。

【DSE】10A狀元劍橋畢業一度迷失自己　麥明詩鼓勵應屆DSE考生訂人生目標

（IG圖片）

麥明詩今日在個人社交平台發文，

9月伊始是各位莘莘學子的新開始，而本人亦在今天有多一個新崗位，有幸為傳承教育擔任非執行董事職務，結合自身經驗參與集團旗下教育團隊業務的商業規劃。

本人十分欣賞集團主席袁裕深先生帶領之優質教育團隊，以及林溢欣導師的教學理念及努力拼搏的精神。 未來請多多指教 。

順便多謝一位樣衰衰但好有義氣的同齡金融朋友玉成其事🙏

至於她的緋聞男友盛勁為十分識做，是第一個於帖文下留言的人，他寫道：「😍👏」

（IG截圖）

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