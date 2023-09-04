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【開學】何順文盼培育恒大生具備明辨思維迎接挑戰　聯同學生會派開學禮物

社會 18:55 2023/09/04

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

恒生大學校長何順文（中）走訪校園向學生派發健康小禮品。（恒大提供圖片）

今日（4日）是恒生大學開學日，恒大校長何順文拍片寄語同學保持開放心態，勇於迎接新挑戰，並經常於課堂內外探索自己的興趣和熱忱，學習和塑造未來。

何順文在片中提到，恒大自創校一直採用獨特的「博雅+專業」教育模式，致力培育年輕人成為具備明辨思維、創新力量、人文關懷、道德價值及社會責任的人才，包括透過跨學科方式連接不同知識領域，啟發思考和解決問題，大學相信透過本科教育可裝備學生成為多元全面和可靠負責的人，有自信地迎接未來工作及生活中的挑戰；專業代表在許多學位課程注入專業知識和職業操守，有助學生成就未來事業發展。

點擊圖片放大

他又表示，恒大提供廣泛的學習和個人成長機會，包括海外交流、實習、服務學習、藝術和體育活動，以及住宿書院體驗，鼓勵學生參加不同活動，善用大學時光。

何順文今與多名大學管理層，聯同恒大學生會臨時行政委員會主席李博義走訪校園不同地方，向學生送上新學年祝福，並派發健康小禮品，包括蘋果汁及能量棒，希望他們時刻保持身心健康，能量充沛，開展豐盛的校園生活。 

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責任編輯：馮琪雅
 

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香港恒生大學 畢業 大學

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